Andrew Shovlin, de Trackside Engineering Director bij het team van Mercedes, heeft bevestigd dat het team hard werkt om het gat met McLaren te dichten. De zilverpijlen staan er goed voor tot nu toe in het wereldkampioenschap. Twee coureurs in de top vijf en Mercedes zelf staat momenteel tweede in het constructeurkampioenschap.

Na afloop van de Grand Prix van China zei Toto Wolff dat Mercedes duidelijk het tweede beste team op de grid is. Ze zijn, volgens de Oostenrijker, sneller dan Ferrari en Red Bull, maar het is McLaren die sneller is.

Niet ver weg

Toto Wolff zegt dat het gat redelijk makkelijk te dichten is en ze niet al te ver weg zitten. Ook Andrew Shovlin heeft bevestigd dat het team bezig is met nieuwe updates, en ze niet al te ver zitten van McLaren. Met dat in het achterhoofd brengt Mercedes de eerste updates in de triple header voor komende races. Hun doel is om zoveel mogelijk performance mee te brengen met de updates.

"We hebben laten zien dat we een auto hebben die goed werkt op verschillende circuits", zei Shovlin in de debriefing van het team na afloop van de race in China. "Maar we hebben ook gezien dat McLaren waarschijnlijk het te kloppen team is. Max is behoorlijk snel. Ferrari lijkt zeker niet ver achter te liggen en ze hebben de laatste paar races een beetje pech gehad. Het is dus een behoorlijk spannend gevecht aan kop. We werken hard aan de ontwikkeling van de auto omdat we, zoals ik al zei, denken dat we het gat met McLaren moeten dichten."

Echte volgorde

"Maar we hebben drie heel opwindende circuits. Suzuka, dat is een fantastisch circuit. Heel vloeiend, heel snel. Veel coureurs hebben dat als hun favoriet op de kalender. Het is de eerste keer voor Kimi en dat is een hele opgave voor zo'n jonge coureur om daar zijn derde race te rijden. Maar hij vindt het geweldig om daar te rijden."

“Dan door naar Bahrein. We kennen Bahrein omdat we er getest hebben. Het heeft zijn eigen uitdagingen, maar hopelijk doen we in ieder geval mee in de strijd om het podium. En dan Saudi-Arabië. Dat is een stratencircuit. Behoorlijk glad. Nogmaals, relatief nieuw asfalt en dat brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Dus drie heel verschillende circuits."

"En tegen de tijd dat we er vijf hebben gereden, krijgen we waarschijnlijk een idee van de echte volgorde. Maar zoals ik al zei, het is gewoon spannend om een seizoen te beginnen met een auto die goed werkt en waar de coureurs met plezier in rijden. Het is veel voorspelbaarder en we kijken uit naar de rest."