Max Verstappen hoopt dit jaar zijn vijfde wereldtitel te pakken in de Formule 1. Zijn team Red Bull is echter op een teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Verstappens manager Raymond Vermeulen heeft slecht nieuws, en stelt dat Red Bull het ontwikkelingsplafond heeft bereikt.

Red Bull hoopte dat ze dit seizoen een stap omhoog konden zetten. In Australië en China vielen de prestaties echter redelijk tegen, en bleek de achterstand op McLaren vrij groot te zijn. Verstappen sloeg alarm, en stelde dat Red Bull op dit moment slechts het vierde team is. Er werd een soort noodvergadering georganiseerd op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes en inmiddels is het gevoel wat beter geworden.

Ontwikkelingsplafond

Red Bull hoopt in de komende weken updates door te kunnen voeren. Dit moet ervoor zorgen dat ze de weg omhoog kunnen inzetten. Verstappens manager Raymond Vermeulen heeft echter slecht nieuws. In een interview met Formule 1 Magazine heeft hij een duidelijke boodschap: "De auto zit aan het ontwikkelingsplafond, dus Max zal zelf echt het verschil moeten maken. Het wordt echt een spannend seizoen."

Verstappen gaat genieten

Verstappen toonde zich niet tevreden met de huidige situatie bij Red Bull. Hij wil snel verbetering zien, al is hij volgens zijn manager Vermeulen toch iets meer tevredener dan hij laat blijken: "Kijk, Max zal zeggen dat hij het liefst races wint met tien of twintig seconden voorsprong, zoals dat in het verleden ook vaak gebeurde. Maar ik denk dat hij als racer enorm van dit seizoen zal genieten, ook zal hij dat niet hardop zeggen."

Verstappen staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Hij kwam in Australië als tweede over de streep en werd vierde in China. Zijn achterstand op Lando Norris is niet heel zo groot, maar de McLaren-bolide van de Brit is wel een stukje sneller dan de Red Bull van Verstappen.