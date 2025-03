George Russell heeft momenteel de vorm van zijn leven te pakken, maar het zou zo maar erop of eronder zijn voor zijn carrière bij Mercedes. Kimi Antonelli heeft momenteel een meerderjarig contract, terwijl het contract van de Brit verlengd moet gaan worden.

Het zal voor Toto Wolff een lastige situatie zijn. Zijn coureur doet het goed, maar Max Verstappen is niet 100% tevreden bij Red Bull. De Oostenrijker weet nu niet bepaald goed wat die moet doen en is er nog niet uit over zijn beslissing.

''Wat slimmer''

George Russell zelf valt ook enorm op bij zijn collega's en andere mensen binnen de Formule 1. De Brit had natuurlijk al verteld over de McLarens. De Papaya's zouden sneller moeten zijn dan de Red Bull van 2023. Volgens Lando Norris is dat echt grote onzin: "Ik dacht dat hij wat slimmer was dan dat, maar dat is duidelijk niet zo. George denkt dat hij veel spelletjes kan spelen, maar ik trap er niet in."

George Russell heeft natuurlijk altijd in de schaduw gestaan van Lewis Hamilton, maar nu krijgt hij wel zijn credits en lof van de critici. Oud-coureur Christijan Albers heeft zijn eigen mening over de Brit: "Ik denk niet dat Russell heel cool is, maar hij doet het echt goed," vertelde de Nederlander aan De Telegraaf. "Hij is redelijk constant en in de kwalificatie is hij er altijd bij. Hij is nog steeds het mannetje op zaterdag. In China was hij weer erg goed," voegde hij eraan toe.

De toekomst voor Russell

De journalist van De Telegraaf vervolgde met de vraag: "Wat gaat Mercedes met George Russell doen?" Albers reageert daarop met: "Als ze zo overtuigd van hem zijn en denken dat hij een superster is, dan hadden ze zijn contract allang verlengd. Als je naar de andere teams kijkt, zie je dat hun topcoureurs voor lange tijd vastliggen."

"Ik heb het gevoel dat Wolff nog een paar races zal wachten om te zien wat er bij Red Bull gebeurt. Het zou heel goed kunnen dat Verstappen alsnog beschikbaar komt en die kans wil Wolff niet laten lopen."