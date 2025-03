Het team van Ferrari heeft met Lewis Hamilton een absolute superster in huis gehaald. De Brit kent een wisselvallige seizoenstart, maar hij bezorgt Ferrari wel veel inkomsten. Niet alleen Ferrari profiteert van zijn aanwezigheid, ook sponsor Puma zou van de Brit profiteren.

Hamilton geldt als één van de grootste uithangborden van de hedendaagse Formule 1. Hij maakte afgelopen winter de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal hoopt hij te kunnen schitteren, maar in de eerste twee raceweekenden had hij het zwaar. Dat neemt echter niet weg dat hij voor veel headlines zorgt, in Italië eten ze uit zijn hand en is alles wat hij bij Ferrari doet nieuws.

Mega groei

Hamilton zorgt er ook voor dat de merchandise van Ferrari de winkel uitvliegt. Niet alleen Ferrari profiteert hiervan, ook teampartner Puma ziet de omzet stijgen. Volgens het doorgaans goed ingevoerde SportBusiness meldt namelijk dat de verkoop van merchandise begin dit jaar is verachtvoudigd ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Het is een enorme groei, maar Puma kan niet van alles gaan profiteren.

Inkomsten naar Ferrari

Een groot deel van de inkomsten van Puma uit Formule 1-producten zou namelijk wel teruggaan naar Ferrari door de licentierechten. Het medium stelt dat het salaris van Hamilton waarschijnlijk voor het grootse deel hieruit wordt betaald. De zevenvoudig wereldkampioen zou meer dan 50 miljoen euro per jaar verdienen bij de Italiaanse renstal. Hiermee is hij één van de best betaalde coureurs op de Formule 1-grid.

Sociale media

De overstap van Hamilton naar Ferrari heeft er ook voor gezorgd dat zijn cijfers op sociale media door het dak zijn gegaan. Op Instagram heeft hij momenteel meer dan 39,3 volgers, en op X staat de teller op 8,5 miljoen volgers. Het zijn enorme cijfers, en dat is ook positief voor de sponsors van Hamilton en Ferrari. Hierdoor kunnen ze immers een groot publiek bereiken.