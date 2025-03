Autosportfederatie FIA denkt aan een opvallende regelwijziging. Er wordt serieus nagedacht over de terugkeer van de V10-motor, maar daar is niet iedereen het mee eens. De ervaren Fernando Alonso is een groot tegenstander van deze bijzondere plannen.

Vanaf volgend jaar gaan er nieuwe motorische regels gelden in de Formule 1. De auto's zullen dan gaan rijden met een krachtbron die wordt aangedreven door een duurzame brandstof. Deze duurzame brandstof heeft de FIA aan het denken gezet, want in theorie kan dit ervoor zorgen dat er op een verantwoordelijke manier kan worden gereden met sterke krachtbronnen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem speculeerde hardop over de V10, en er wordt nu serieus over nagedacht.

Technologie

Veel fans zijn enthousiast, maar in de paddock klinkt een heel ander geluid. Veel mensen zijn hier kritisch, en dat geldt ook voor Fernando Alonso. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen vindt het geen sterk plan, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Natuurlijk, ik ben dol op de V10's en de V8's en het geluid van die auto's die we allemaal missen. Maar we bevinden ons nu in een andere wereld. De technologie is verder gegaan, en we hebben nu een heel efficiënte motor die ongeveer een derde van de brandstof gebruikt vergeleken met vroeger."

Niet tegen de tijd ingaan

Alonso heeft zelf heel veel succes beleefd met een V10 in zijn auto, maar dat betekent dus niet dat hij de plannen steunt. De Aston Martin-coureur is simpelweg van mening dat men niet moet blijven hangen in het verleden, en dat ze vooruit moeten blijven kijken: "We kunnen niet tegen de tijd en het hybridetijdperk ingaan. We kunnen niet vergeten hoe efficiënt de auto's nu zijn vergeleken met vroeger. Wat we nu hebben, is iets heel erg positiefs."

Het is nog maar sterk de vraag of de V10-krachtbronnen wel gaan terugkeren. De teams twijfelen nog, en vanaf volgend jaar gaan er al nieuwe regels gelden. Audi heeft al laten weten dat ze geen fan zijn van nieuwe motorplannen.