Ferrari-talent Beganovic maakt F2-seizoen af bij DAMS

De Formule 2 is weer een groot talent rijker. Ferrari-talent Dino Beganovic zal het seizoen van de hoogste opstapklasse namelijk gaan afmaken bij het team van Lucas Oil DAMS. Bij het Franse team zal hij de raceweekenden in Qatar en Abu Dhabi voor zijn rekening gaan nemen.

De Zweedse coureur Beganovic was dit jaar actief in de Formule 3. Namens het team van Prema wist hij twee races te winnen en eindigde hij als zesde in het kampioenschap. Eén seizoen eerder sloot hij het seizoen in de Formule 3 ook al op die positie af. Beganovic stond in de spotlights, want hij maakt onderdeel uit van de Ferrari Driver Academy. Gesteund door het Italiaanse topteam zet hij nu een grotere stap.

Hij maakt het Formule 2-seizoen namelijk af bij Lucas Oil DAMS. In Qatar en Abu Dhabi zal hij de Amerikaan Juan Manuel Correa vervangen. DAMS bedankt Correa voor zijn bewezen diensten en wenst hem veel succes in de rest van zijn loopbaan. Beganovic mag nu in de Formule 2 gaan laten zien wat hij waard is. Bij DAMS wordt hij de teamgenoot van Aston Martin-talent Jak Crawford. De Amerikaan staat op de vijfde plek in het kampioenschap en bij was beduidend sneller dan Correa.