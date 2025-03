Het is nog altijd onduidelijk hoe het gaat met Formule 1-legende Michael Schumacher. De Duitser raakte in 2013 zwaar gewond bij een ski-ongeval. Zijn familie beschermt zijn privacy, maar soms komt er iets naar buiten. Een bevriende Duitse verslaggever van de familie Schumacher deelt namelijk verdrietige informatie.

Schumacher pakte in de Formule 1 zeven wereldtitels. Hij groeide begin deze eeuw uit tot een icoon, en zijn naam zal voor altijd verbonden blijven aan de sport en aan Ferrari. In december 2013 raakte hij zwaar gewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen. Hij lag geruime tijd in coma, maar ontwaakte daar uiteindelijk uit. Hoe het nu met hem gaat, is niet duidelijk. Zijn familie beschermt zijn privacy, en slechts een handjevol mensen mag op bezoek komen.

Trieste situatie

De Duitse verslaggever Felix Görner volgde Schumacher jarenlang voor het Duitse RTL. Hij kent de familie goed, en in gesprek met datzelfde RTL deelde hij dat Schumacher nog altijd volledige zorg nodig heeft: "De situatie is heel erg triest. Hij heeft constante zorg nodig en hij is volledig afhankelijk van zijn verzorgers. Hij is ook niet meer in staat om zich verbaal uit te drukken."

Privacy

Görners woorden zijn opvallend, want de familie van Schumacher wil geen informatie naar buiten brengen over de gezondheid van de racelegende. Görner begrijpt deze keuze heel erg goed, en hij stelt dat deze werkwijze in de komende jaren ook niet zal veranderen. "Op dit moment is er een maximum van twintig mensen die Michael mogen bezoeken. Maar naar mijn mening is dit de juiste strategie. De familie handelt in het belang van Michael. Ze willen koste wat het kost zijn privacy beschermen. Dat is ook niet veranderd."

De Formule 1-wereld is Schumacher nog lang niet vergeten. Zijn verjaardag wordt nooit overslagen door de teams, en zijn cijfers zijn nog altijd zeer indrukwekkend. Alleen Lewis Hamilton heeft zijn zeven titel weten te evenaren.