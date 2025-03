Het team van Red Bull Racing nam deze week een ingrijpende beslissing. Ze hebben besloten om Liam Lawson terug te zetten naar Racing Bulls, hij wordt vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson krijgt veel steun, ook Jos Verstappen steekt hem een hart onder de riem.

Lawson kende een rampzalige start van het seizoen. De Nieuw-Zeelander wist niet te scoren in de eerste twee races, en hij kon zijn teamgenoot Max Verstappen geen rugdekking geven. Hij presteerde ondermaats, en noteerde in China de langzaamste tijd in de kwalificatie. Red Bull heeft ingegrepen, en hij zal vanaf de Japanse Grand Prix worden vervangen door Yuki Tsunoda. Zijn plekje bij Racing Bulls wordt dan weer ingenomen door Lawson.

Strijdbaar

Het nieuws hing al een paar dagen in de lucht, maar gisteren kwam Red Bull met de bevestiging. Tsunoda was vanzelfsprekend heel blij met het nieuws, terwijl Lawson teleurgesteld en strijdvaardig reageerde. De vraag is hoe Max Verstappen denkt over deze beslissing. In China nam hij het nog op voor Lawson, en volgens berichtgeving van De Telegraaf zou Verstappen er niet blij mee zijn.

Jos Verstappen

Verstappen heeft die berichtgeving echter nog niet zelf bevestigd. Hij likete wel een kritische post van oud-coureur Giedo van der Garde. In deze post werd er uitgehaald naar Red Bull, en het zorgde vanzelfsprekend voor speculatie. Verstappens vader Jos heeft op sociale media ook een duidelijke reactie achtergelaten. Op Instagram stak hij Lawson een hart onder de riem. Onder de post van Racing Bulls, liet Verstappen senior weten hoe hij dacht over dit nieuws: "Ik hoop echt dat je het geweldig gaat doen. Hij verdient het om in de Formule 1 te rijden."

Lawson vertrekt niet uit de Formule 1, maar mag nu zijn kunsten laten zien bij Racing Bulls. In de afgelopen twee jaar reed hij ook al een handjevol races voor het team uit Faenza.