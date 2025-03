Het was voor niemand een verrassing, maar Liam Lawson is zijn zitje bij Red Bull Racing verloren. Hij wordt vervangen door Yuki Tsunoda en zet een stapje terug naar Racing Bulls. Bij dat team wordt hij met open armen ontvangen door teambaas Laurent Mekies.

Red Bull besloot eind vorig jaar afscheid te nemen van Sergio Perez en hem te vervangen door Lawson. Ze verkozen de Nieuw-Zeelander boven Yuki Tsunoda, en dat zorgde voor verbazing. Tsunoda heeft veel meer ervaring, en rijdt al sinds 2021 voor het zusterteam van Red Bull. Nu mag hij dus zijn kunsten gaan laten zien bij het grote Red Bull, en de verwachtingen zijn direct hoog. Lawson mag het gaan laten zien bij Racing Bulls, waar hij op zoek gaat naar sportieve revanche.

Dankwoord voor Tsunoda

Bij Racing Bulls zijn ze trots op de promotie van Tsunoda. Teambaas Laurent Mekies spreekt zich uit in een persbericht: "We zijn enorm trots op het feit dat Yuki zijn welverdiende stap naar Red Bull heeft gezet! Zijn progressie van vorig jaar en begin dit seizoen was sensationeel. Voor ons was het een privilege om getuige te zijn van die progressie. Yuki's energie en positiviteit heeft elke hoek van onze garage en fabriek verlicht. Hij zal voor altijd een Racing Bull zijn! We wensen hem al het geluk bij Red Bull."

Open armen

Mekies kijkt er nu naar uit om Lawson weer te ontvangen in Faenza. De teambaas van Racing Bulls gaat er alles aan doen om de Nieuw-Zeelander te laten landen: "Iedereen bij Racing Bulls kijkt ernaar uit om hard te gaan werken met Liam, en hem de best mogelijke omgeving te bieden om te gaan schitteren in onze auto. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij het talent dat hij heeft kan uiten. Hij paste vorig jaar heel erg goed bij ons, en we kunnen niet wachten om onszelf uit te dagen en als team te groeien. Met Isack, die al zo sterk is begonnen, weten we dat we een jonge en sterke line-up hebben."