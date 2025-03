Het nieuwe seizoen is nog maar net begonnen, maar Jack Doohan mag nu al vrezen voor het einde van zijn F1-avontuur. Alpine heeft Franco Colapinto aangetrokken als reservecoureur, en Flavio Briatore lijkt geen fan te zijn van Doohan. Volgens Ralf Schumacher heeft de situatie veel weg van een gedwongen huwelijk.

Doohan werd vorig jaar vlak na de zomer door Alpine aangekondigd voor 2025. Hij werd klaargestoomd voor het echte werk en mocht in Abu Dhabi al zijn debuut maken. Rond die tijd werd echter ook duidelijk dat adviseur Flavio Briatore hele andere plannen zou hebben met het zitje. Hij aasde op Franco Colapinto, en er werd een deal gesloten met Williams. Colapinto werd reservecoureur voor Alpine, en er is een grote kans dat hij het zitje later dit jaar gaat innemen.

Gedwongen huwelijk

Doohan doet er op zijn beurt alles aan om te presteren, maar dat lukt niet in Australië en China. Oud-coureur en analist Ralf Schumacher heeft een beetje medelijden met Doohan. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports deelt hij zijn mening: "Ik heb het gevoel dat deze beslissing al was genomen voor Flavio arriveerde. Het voelt een beetje als een gedwongen huwelijk."

Briatore

Briatore keerde vorig jaar terug bij Alpine. De voormalig teambaas van Renault is officieel gezien een adviseur, maar hij heeft een flinke vinger in de pap bij het team. Schumacher ziet dat ook: "Op de een of andere manier krijg je het gevoel dat Briatore niet zoveel om hem geeft. Natuurlijk is het niet makkelijk voor jonge coureurs, maar Doohan is duidelijk super goed voorbereid, hij heeft waanzinnig veel testkilometers gemaakt."

Breekijzer

Schumacher begrijpt dat Alpine Doohan aan de kant wil schuiven. De Duitser heeft namelijk het idee dat Doohan niet bepaald sterk presteert: "Hij zou gewoon alles moeten geven. Maar dat doet hij niet. Integendeel, hij lijkt zelfs een beetje overdonderd te zijn. Zelfs met zijn acties. Hij wil het met een breekijzer doen of zo. Dus ik denk ook dat zijn dagen wel zijn geteld bij het team."