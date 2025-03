Liam Lawson stelt momenteel teleur met tegenvallende prestaties. De Nieuw-Zeelander lag er in de drie kwalificatiesessies die we tot nu toe dit seizoen hebben gehad steeds in het eerste deel al uit.

Red Bull wil daarom Liam Lawson gaan vervangen door Japanner Yuki Tsunoda, die rijdt voor het zusterteam van Red Bull. Tsunoda wordt echter gewaarschuwd door oud-coureur Ralf Schumacher.

Ramp

Lawson heeft erg veel moeite met aanpassen aan de RB21. De Kiwi stelt in de races teleur met een crash in Melbourne en een matige twaalfde plaats in Shanghai. Daarom wil Red Bull haar coureur nu al vervangen. Deze beslissing zou in aanloop naar de GP van Japan vallen.

De beslissing van Red Bull om Tsunoda in de auto te zetten, levert nu al veel kritiek op. Ralf Schumacher is een van de partijen die kritiek heeft op de stap. De Duitser denkt dat de beslissing averechts kan gaan werken en daardoor juist de stabiliteit van het team kan schaden.

Destabilisatie van het RB-team

"Je destabiliseert het Racing Bulls-team dat het eindelijk goed doet met beide coureurs", zei Schumacher op Sky Deutschland. "Je gooit Tsunoda weg, die beter is, maar geen kans maakt tegen Max."

"Als ik Tsunoda's manager was, zou ik hem niet aanraden om daarheen te gaan. Op dit moment is de Racing Bull de betere auto. Tsunoda rijdt er uitstekend mee. Dus hij kan zichzelf geen dienst bewijzen door dat te doen. Lawson wordt teruggestuurd naar Racing Bulls om zichzelf weer op te bouwen. Het is een chaos bij Red Bull."

Veeleisend

Schumacher waarschuwde de Japanner ook met het oog op de veeleisende doelen die Red Bull stelt. Veel coureurs worden volgens hem snel opgepeuzeld en afgedankt: "Naast Verstappen in de auto zitten is iets waar ik drie keer over na zou denken. Iedereen die nu binnenkomt, zal het moeilijk krijgen", adviseerde Schumacher.

Ondanks de zorgen van de Duitse ex-coureur lijkt Helmut Marko veel vertrouwen te hebben in de Japanse coureur. Volgens hem heeft Tsunoda fantastische dingen laten zien in de Racing Bull.

Geen snelle groei

Marko erkende dat Lawson groeide, maar hij groeit volgens de Oostenrijker niet snel genoeg om de groei van een topteam bij te houden. Daarnaast heeft de steun van Honda vast en zeker een rol gespeeld in de promotie van Yuki Tsunoda. De Japanse fabrikant heeft Tsunoda zijn hele carrière gesteund en zal naar verwachting financiële en technische hulp bieden bij zijn overgang naar Red Bull.