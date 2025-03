Er wordt in de Formule 1 al jaren gereden met de V6-motoren, maar sinds afgelopen weekend komen de geruchten op gang om terug te gaan naar de V10-motoren. De laatste keer dat er met deze motoren werd gereden, was in 2005.

De komst van nieuwe milieuvriendelijke brandstoffen moet de terugkeer van de V10's realistisch maken, ondanks het voornemen om volgend jaar over te stappen naar de nieuwe V6's. Nu zou er dus gekeken worden om met deze motoren twee jaar langer door te rijden en vanaf 2028 met de nieuwe V10's te gaan rijden.

Niet iedereen is voorstander

Max Verstappen, Christian Horner en Zak Brown hebben zich onder andere al uitgesproken over de geruchten. Zij zien het zeker zitten, maar er zijn zeker andere partijen die er niet bepaald voorstander van zijn. Mercedes is een van de partijen die nog niet helemaal overtuigd zijn van de geruchten, maar zeggen dat er positief moet worden gekeken naar de nieuwe veranderingen.

"We racen volgend jaar met enerverende reglementen, die ingevoerd zijn door de FIA om nieuwkomers als Audi te kunnen verwelkomen. Dat hebben we bereikt en dat is waar we naar moeten uitkijken. Hoe gaat dat werken met de auto's? Het is allemaal een spannend avontuur. Dat is waar we onze nadruk op moeten leggen. Dit is waar we voor moeten juichen en we moeten praten over al het goede dat het gaat brengen, in plaats van dat we te ver vooruitkijken", zegt teambaas en CEO Toto Wolff. De Oostenrijker verwacht dat er geen veranderingen komen ten opzichte van de originele plannen.

Onderzoek naar de fans

Wat is nou de beste verandering voor de fans? Ook daar is Mercedes veel mee bezig. De Duitse renstal kijkt verder de toekomst in dan volgend jaar. Mercedes sluit daarom een toekomst voor de V10-motoren zeker niet uit. "Als Mercedes-Benz staan we overal voor open, ongeacht of dat in de toekomst een achtcilinder of tiencilinder is, met of zonder turbo, met of zonder energy recovery en ongeacht de grootte daarvan. We moeten absoluut open-minded zijn", zegt Wolff.

Wolff wil niet alleen aan de wensen van de FIA en de coureurs voldoen, maar ook zeker aan de wensen van de fans: "We zijn allemaal racers, we houden van de motoren uit het verleden. Vervolgens moet je de juiste balans vinden tussen wat wij als dinosauriërs spannend vinden, namelijk de schreeuwende, luide motoren, en wat de fans en het publiek op het circuit willen. Misschien is dat ietwat verschoven van echte petrolheads naar een jongere demografie, naar families die naar het circuit komen en die er in die jaren misschien helemaal nog niet bij waren. We willen het beste product voor de fans."