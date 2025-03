Het team van Red Bull Racing heeft momenteel een grote achterstand op McLaren. Ze moeten deze achterstand snel goedmaken, mochten ze nog om de titels willen strijden. Volgens Ralf Schumacher heeft Red Bull verkeerd gereageerd op een aantal zaken, waaronder het vertrek van Rob Marshall.

Het team van Red Bull nam in de afgelopen jaren afscheid van een aantal belangrijke mensen. Vanzelfsprekend ging het vooral over het vertrek van topontwerper Adrian Newey, maar in zijn schaduw was er nog iemand vertrokken. Technisch kopstuk Rob Marshall was namelijk naar McLaren vertrokken, en de impact van zijn vertrek lijkt groter te zijn dan verwacht. Sinds hij werkzaam is bij McLaren heeft het team immers grote stappen gezet.

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher had Red Bull beter kunnen reageren op het vertrek van beide heren. Schumacher legt aan Formel1.de uit dat dit geen verrassing had kunnen zijn voor Red Bull: "Ze hadden hier slimmer op kunnen reageren, want ze hadden kunnen weten dat Adrian op een gegeven moment zou zeggen dat hij er klaar mee was."

Familieman

Schumacher zag dat de prestaties van Red Bull volledig instortte nadat Newey vertrok bij Red Bull. De Duitser legt zijn mening uit: "Ik zou zeggen dat één persoon zeker het verschil kan maken als de sfeer goed is. Als je Newey kent, dan weet je wat voor persoon hij is. Hij is heel erg gedreven, maar hij is ook een familieman. Hij neemt zijn hele groep mee, soms zelfs naar zijn eigen huis. Ik denk dat hij een enorm verschil kan maken."

Sterke punten

Schumacher wijst dan één van de grootste krachten van Newey aan: "Je moet iedereen de ruimte geven, maar je moet ze ook samen brengen om er het beste uit te halen. Dat is iets waar hij heel erg goed in is. Hij kan dan ook nog eens goed oordelen wat er goed is voor de auto, want onder aan de streep wordt daar mee gereden. De auto moet bestuurbaar zijn, met een iets breder window, zelfs als dat performance kost. Dat balanceren is één van zijn kernkwaliteiten."

Onderschatting

Volgens Schumacher moet er niet alleen worden gekeken naar het vertrek van Newey. Ook de overstap van Marshall heeft volgens hem een grote rol gespeeld: "Als je er nu naar kijkt, dan wordt onderschat wat hij meeneemt. Het is duidelijk dat hij dezelfde kwaliteiten heeft als Newey. De McLaren is niet makkelijk te besturen, je ziet dat de coureurs ermee worstelen. In China deed Piastri het bijvoorbeeld geweldig, maar het was closer dan verwacht, vooral in de sprint. In de race was hij een klasse apart. Maar Rob deed het fantastisch."