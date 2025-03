Lando Norris en Oscar Piastri zijn niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook elkaars rivalen. Aangezien McLaren momenteel oppermachtig is, is de kans groot dat ze elkaar veelvuldig gaan tegenkomen op de baan. Volgens Norris is dit een voordeel ten opzichte van de andere teams.

Norris voert momenteel het wereldkampioenschap aan. Hij heeft een klein voorsprong op Max Verstappen, maar hij ziet ook zijn eigen teamgenoot Piastri naderen. Norris en Piastri zijn momenteel een klasse apart, maar ze lijken elkaar nauwelijks iets te ontlopen. Een echt intern duel is nog uitgebleven door regen in Australië en remproblemen voor Norris in China. Iedereen gaat er echter vanuit dat ze elkaar tot het uiterste zullen gaan pushen.

Enorm voordeel

Volgens Norris is dit een voordeel ten opzichte van andere teams. Bij Red Bull heeft Verstappen bijvoorbeeld geen kind aan zijn teamgenoot Liam Lawson. Bij de internationale media legt Norris zijn standpunt uit: "Naast Ferrari denk ik niet dat er een ander team is waar de coureurs elkaar zo erg pushen. Voor ons is dat een enorm voordeel. Zelfs als iedereen dezelfde auto heeft, zal je als team met twee coureurs die elkaar kunnen pushen iedereen verslaan die alleen rijdt."

Verschillen met Piastri

Norris stelt dat alle puzzelstukjes op de juiste plaats aan het vallen zijn bij McLaren. De Britse coureur is zeer tevreden, en gaat verder met zijn verhaal: "We hebben een geweldige auto en een geweldig team, maar we hebben ook twee coureurs die elkaar harder pushen dan bij andere teams. Daarmee zal je altijd winnen, zelfs van de beste coureurs op de grid." Norris stelt wel dat hij een andere coureur is dan Piastri: "We hebben verschillende manieren van rijden. Het wil bepaalde dingen op de auto, terwijl ik iets anders wil. Maar meestal komen onze plannen overeen, en willen we uiteindelijk allebei hetzelfde."