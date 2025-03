Max Verstappen is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft nog geen race gewonnen, en luidde in China de noodklok over de prestaties van zijn auto. De tegenvallende resultaten van Verstappen zijn in Nederland onderwerp van gesprek.

Verstappen hoopte dit jaar goed aan het seizoen te kunnen beginnen. De Nederlander kwam er tijdens de wintertest echter al achter dat McLaren veel sterker was dan Red Bull. In de verregende race in Australië kwam Verstappen nog als tweede over de streep, maar in China kon hij niet denken aan het podium. Hij werd vierde, en sloeg tijdens het weekend al alarm over de prestaties van zijn team.

Bekijk de video van Vandaag Inside

Verstappen stelde tijdens het weekend dat Red Bull momenteel het vierde team op de grid is. De waarschuwingen van de viervoudig wereldkampioen werden serieus genomen, en Red Bull kondigde een crisisoverleg aan. Deze week verzamelen alle kopstukken van het team, waaronder Verstappen, zich op de fabriek van Red Bull in het Britse Milton Keynes. Het is de verwachting dat er dan ook zal worden gesproken over de toekomst van Verstappens teamgenoot Liam Lawson.

Grappen

De tegenvallende prestaties van Verstappens team Red Bull zijn in Nederland het onderwerp van gesprek. In talkshows en praatprogramma's komt het onderwerp veelvuldig aan bod. Ook in het SBS6-programma Vandaag Inside kwam het onderwerp aan bod. Tafelgast en trouw F1-kijker René van der Gijp was daar niet heel complimenteus over Red Bull: "Die Max heeft een kutauto, hé. Waarom rijdt hij niet met zijn eigen auto, dan? Mag dat niet? Hij heeft toch een Aston Martin!"

Populariteit van Verstappen zorgt voor aandacht

Sinds Verstappen tien jaar geleden doorbrak in de Formule 1, worden zijn prestaties veelvuldig besproken in deze talkshow. Voormalig profvoetballer Van der Gijp toont zich daar regelmatig een echte fan van Verstappen, en hij is vaak complimenteus over zijn prestaties. Aan de tafel van het praatprogramma krijgt hij vaak tegenstand, zoals ook nu het geval was. De overige tafelgasten toonden zich geen fan van Verstappen en de Formule 1. Een echte kenner ontbrak echter, voorheen schoof bijvoorbeeld Tom Coronel aan aan de bar om Verstappens prestaties te bespreken.