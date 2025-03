Het team van McLaren heerst momenteel in de Formule 1. Ze zijn veel sterker dan de concurrentie, maar coureurs Lando Norris en Oscar Piastri hebben nog geen echte interne duels uitgevochten. In China gebeurde dit bijna, maar teambaas Andrea Stella doet zijn best om niet op vragen over dit onderwerp te reageren.

Norris en Piastri zijn momenteel een klasse apart in de Formule 1. McLaren heeft een duidelijke voorsprong op de concurrentie, en ze maken weinig grote fouten. Afgelopen weekend in China pakte het team een 1-2tje, maar konden ze niet echt met elkaar vechten. Norris kon het gat met raceleider Piastri niet dichtrijden door remproblemen. Als hij deze problemen niet had gehad, dan was er waarschijnlijk een duel geweest.

Interessant laatste deel van de race

De vraag is of de twee McLaren-coureurs dan met elkaar hadden mogen vechten. Deze vraag werd door de internationale media aan teambaas Andrea Stella gesteld, maar hij gaf geen duidelijk antwoord: "Zonder het remprobleem denk ik dat we ween zeer interessant laatste deel van de race zouden hebben gehad. Lando zou zeker willen zien of hij genoeg snelheid had om Oscar aan te vallen. Oscar had op zijn beurt zijn banden gespaard zodat hij in staat was om te laten zien dat hij de snellere coureur was."

Andere races

Stella praat om de vraag heen, want het is nog steeds niet duidelijk of de twee coureurs met elkaar mochten vechten. Als hij verder gaat met zijn verhaal, komt er nog steeds geen antwoord op dit vraagstuk: "Het zou een heel interessant laatste deel van de race zijn geweest. We hebben dat uiteindelijk niet gezien vanwege de problemen met het rempedaal, maar ik hoop van harte dat we nog een paar races gaan krijgen waarin we het wel kunnen zien, maar dan wel met een eerste en een tweede plaats voor de papajakleurige wagens."