Fernando Alonso kent geen geweldige start van het seizoen. Hij heeft nog geen punten gescoord, en hij viel uit in Australië en China. Voor Alonso zijn het pittige weken, want de Aston Martin-coureur is niet helemaal fit. Hij onthult dat hij een blessure heeft aan zijn nek.

Alonso hoopt met Aston Martin stappen omhoog te kunnen gaan zetten. In de eerste twee races van het seizoen wist hij echter nog niet te schitteren. De Spanjaard had het zwaar, en viel in Australië uit na een crash. Afgelopen weekend was het voor hem ook snel gedaan in de Chinese Grand Prix. Zijn remmen begonnen te roken, en de schade was te groot. Hij parkeerde zijn auto in de pits en kon gaan douchen.

Nekblessure

Na afloop onthulde hij dat hij niet helemaal fit was. In zijn nek was namelijk tape te zien, en dat had volgens Alonso een reden. Hij legde het uit tegenover Spaanse media en wordt geciteerd door PlanetF1: "Ik ben in orde. Ik droeg wat bescherming in mijn nek, omdat ik in de afgelopen dagen iets van een beknelde zenuw had of zo. Maar uiteindelijk heeft het niet veel geholpen, want ik heb niet zoveel rondjes gereden."

Geluk bij een ongeluk

Alonso stelt dat hij goed weg is gekomen met zijn remproblemen. Hij had namelijk een groot ongeval kunnen veroorzaken: "We hadden een remprobleem. De achterremmen waren heel warm vanaf de eerste ronde. In mijn laatste rondje voordat ik uitviel, trapte ik op de rem in bocht één en toen ging het pedaal helemaal naar beneden zonder braking power. Gelukkig is het een lange bocht en verlies je geleidelijk snelheid met de versnellingen en het remmen op de motor. Als het was gebeurd in de remzone van bocht veertien, dan zou ik vijf of zes auto's hebben geraakt. Op een bepaalde manier hebben we geluk gehad."