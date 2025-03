Het team van McLaren kende een ijzersterk weekend in China. Ze waren veel sneller dan de concurrentie, en Oscar Piastri en Lando Norris kwamen als eerste en tweede over de streep. Hierdoor bereikte McLaren een mooie mijlpaal, en mogen ze gaan dromen van een nog betere statistiek.

McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. In Australië ging de zege naar Lando Norris, nadat zijn teamgenoot Oscar Piastri geruime tijd achter hem had gereden. In China maakte McLaren vrijwel geen fouten, en kenden ze een foutloze zondag. Piastri startte de race op de pole position, en hij gaf zijn koppositie vrijwel nooit uit handen. Norris pakte al vroeg de tweede plaats, en kwam als tweede over de streep.

Piastri en Norris bezorgden McLaren hiermee een 1-2tje. Het was hun eerste 1-2tje sinds Hongarije vorig jaar, en het was hun vijftigste 1-2tje uit de teamgeschiedenis. Slechts twee teams hebben dit in het verleden voor elkaar gekregen. Ferrari staat tot nu toe op 87 1-2tjes en Mercedes zag zestig keer hun coureurs als eerste en tweede over de streep komen. Nu maakt McLaren dus ook deel uit van deze eregalerij.

Eerste keer

Het team van McLaren scoorde tijdens de Canadese Grand Prix in 1968 hun eerste 1-2tje in de Formule 1. Toen werd dit resultaat gepakt door Denny Hulme en Bruce McLaren. Ze moesten daarna tot 1983 wachten voor hun tweede 1-2tje, toen kwamen John Watson en Niki Lauda als eerste en tweede over de streep in Long Beach. In de jaren '80 stonden ze met enige regelmaat op de twee hoogste treetjes van het podium.

Tweede keer

Voor Norris en Piastri was het de tweede keer dat ze samen op de twee hoogste treetjes van het podium stonden. De vorige keer was in Hongarije vorig jaar, en ook toen won Piastri en kwam Norris als tweede over de streep. Norris maakte in 2021 ook deel uit van een 1-2tje, toen hij als tweede over de streep kwam achter zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo. Aangezien McLaren dit jaar oppermachtig is, is de kans groot dat ze dit jaar nog meer 1-2tjes gaan binnenslepen.