Het team van McLaren is op een ijzersterke manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze hebben de eerste twee races van het seizoen gewonnen, en de kans is aanwezig dat de coureurs samen om de titel moeten vechten. Lando Norris stelt dat hij een beetje nerveus wordt van deze gedachte.

McLaren deelt momenteel de lakens uit in de Formule 1. Ze zijn iets sterker dan de concurrenten, en ze hebben twee sterke raceweekenden achter de rug. In Australië kwam Norris als winnaar over de streep, en afgelopen weekend kwam Oscar Piastri als winnaar over de streep. Norris werd tweede, en voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Piastri staat om de vierde plaats, maar het seizoen is nog jong.

Nerveus

De kans is dan ook aanwezig dat Norris en Piastri naast teamgenoten ook titelrivalen worden. Na afloop van de Chinese Grand Prix gaf Norris tegenover de internationale media aan dat er afspraken zijn gemaakt: "Vandaag waren we vrij om te racen. Helaas had ik niet de snelheid om Oscar bij te houden. Natuurlijk zullen we ooit met elkaar moeten concurreren. Daar hebben we denk ik allebei wel zin in. Tegelijkertijd ben ik er ook een beetje nerveus voor, en daar zal het team net zo over denken. We weten dat we, ongeacht onze sterke band, de beste willen zijn en elkaar willen verslaan."

Andere teams niet uitvlakken

Norris kijkt niet alleen naar Piastri. De Brit stelt dat er nog veel meer coureurs zijn die kans maken op eremetaal. Hij legt dat heel duidelijk uit: "We zijn twee competitieve gasten en we willen allebei graag winnen. Dat gezegd hebbende, moeten we de andere teams niet uitvlakken. Ze kunnen zomaar een update introduceren, en dan kunnen ze ons gewoon bijhouden. Dat lukte ons vorig jaar immers ook. Dus wat dat betreft zijn we allebei gewoon gefocust om het team zo goed mogelijk te helpen."