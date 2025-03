Het team van Red Bull Racing heeft het zwaar. Al na twee raceweekenden heerst er een crisissfeer bij het team uit Milton Keynes. Max Verstappen eist verbetering, maar hij stelt ook dat het onmogelijk is om te zeggen wanneer er een oplossing wordt gevonden voor de problemen.

Verstappen kwam in China als vierde over de streep. Het leek een aardig resultaat te zijn, maar daar waren ze bij Red Bull niet tevreden mee. Max Verstappen stelde op zaterdag al dat hij het gevoel heeft dat Red Bull op dit moment het vierde team is. Dat rijmt niet met de verwachtingen van Red Bull, want ze willen dit jaar een gooi gaan doen naar de wereld- en constructeurstitel.

Volle bak doorwerken

Verstappen zal zich aankomende week op de fabriek in Milton Keynes melden om de problemen te bespreken. Als hij daar Motorsport.com wordt gevraagd hoe snel er een oplossing kan worden gevonden voor de problemen, is hij duidelijk: "Dat is onmogelijk te zeggen. Het kan snel gaan, maar het kan ook niet. We blijven in ieder geval volle bak werken. We moeten als team dicht bij elkaar blijven en samen pushen. Dat is wat we doen en dat weet ik ook. Ik weet namelijk dat het team voluit werkt en alles geeft, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Alleen ja, we moeten proberen de auto te verbeteren."

Keihard doorwerken

Voor Verstappen is het geen verrassing dat het dit jaar vooralsnog niet goed loopt bij Red Bull. De regerend wereldkampioen had zich voorbereid op een mentaal uitdagend seizoen, zo verklaarde hij in China: "Ik wist dat het dit seizoen een enorm gevecht zou gaan worden, zelfs al om überhaupt vooraan mee te doen. We moeten met zijn allen gewoon keihard blijven doorwerken. Zo simpel is het gewoon." Dit kan Red Bull problemen voor de toekomst opleveren, aangezien ze zich ook snel op 2026 moeten gaan focussen.