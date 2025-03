Lando Norris kwam vandaag op de tweede plaats over de finish in de Chinese Grand Prix. De Britse coureur bezorgde zijn team McLaren daarmee een 1-2tje. Het scheelde echter niet veel of Norris had moeten opgeven, hij kampte namelijk met grote problemen aan zijn remmen.

Norris meldde zich in de slotfase van de Grand Prix enigszins paniekerig op de boordradio. De Britse coureur meldde dat zijn rempedaal niet goed aanvoelde. Dit probleem verdween niet, en in de slotfase van de race verloor hij veel snelheid. Norris en zijn race-engineer deden er tijdens de race alles aan om het probleem goed onder controle te houden, en ze kwamen uiteindelijk 'gewoon' op de tweede plaats over de streep.

Geluksvogel

Na afloop werd duidelijk dat de problemen bij Norris zeer serieus waren. De Britse coureur vreesde voor zijn race, zo legde hij na de podiumceremonie uit voor de camera van zijn landgenoten van Sky Sports: "Russell zou me hebben gepakt als de race een rondje langer had geduurd. Ik had geluk. Ik had het geluk dat ik de race kon finishen vandaag, en dat is niet iets dat je vraag wil zeggen."

Remmen belangrijker dan gedacht

De remproblemen waren hardnekkig, en zorgde voor gezweet aan de pitmuur van McLaren. Het zou immers net fijn zijn als er op dit gebied iets helemaal mis zou gaan. Om een flinke crash te voorkomen deed Norris in de slotfase van de race heel erg voorzichtig. Dat legde hij na afloop ook uit: "Remmen zijn dingen die je eigenlijk haat, maar het is ook iets wat je nodig hebt en iets wat je leven kan redden. De laatste paar rondjes waren nogal sketchy, want de remmen werden elke ronde erger en erger. In die laatste paar rondjes verloor ik drie of vier seconden. Dus dat was nogal een nerveuze situatie."