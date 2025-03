Liam Lawson staat onder enorme druk bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelandse coureur weet niet goed te presteren, en hij lijkt na twee races al te moeten vrezen voor zijn posities. Lawson weet dat zelf ook, en stelt dat hij niet dom is.

Lawson werd voor dit seizoen aangesteld als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Hij was de opvolger van Sergio Perez, die vorig jaar zeer slecht presteerde. Lawson heeft na twee raceweekenden nog geen enkel WK-punt gescoord, en dat is pijnlijk. In China reed hij rond in het achterveld, en noteerde hij de langzaamste tijd in de kwalificatie. Direct na afloop van de race gingen er geruchten rond over een mogelijke snelle rijderswissel.

"Ik ben niet dom"

De kans is zelfs aanwezig dat Lawson al voor de Japanse Grand Prix wordt vervangen door Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander werd na afloop van de race in Shanghai gevraagd naar deze verhalen. Tegenover Motorsport.com reageert hij op de vraag of hij zich zorgen maakt over zijn stoeltje: "Ik ben niet dom. Ik weet dat ik moet gaan presteren. En als ik dat niet doe, dat ik hier dan niet meer zal zijn."

Lawson komt tijd te kort

Lawson stelde op zaterdag dat hij tijd nodig heeft, maar dat hij dit niet heeft. Deze uitspraak zorgde voor veel verbazing, want hij leek te suggereren dat hij dan zijn zitje zou verliezen. Na zijn teleurstellende race op het circuit van Shanghai komt Lawson terug op deze woorden: "Ik bedoelde daarmee dat nu het seizoen begonnen is, ik geen tijd heb om met de auto te testen om er verder aan te kunnen wennen. Het seizoen is al onderweg met als gevolg dat we elke race punten hebben laten liggen. Dat is min of meer wat ik probeerde te zeggen toen ik zei dat ik geen tijd heb."