Het team van McLaren kende een succesvolle Grand Prix in China. Oscar Piastri en Lando Norris schonken het team een prachtig 1-2tje. Toch liep niet alles op rolletjes, want Norris kampte met grote problemen. Volgens Andrea Stella waren deze zeer kritisch.

Piastri kwam goed weg bij de start van de Chinese Grand Prix. Hij hield de leiding vast, en reed met gemak weg bij de concurrentie. Norris vocht zich terug naar de tweede plek, maar in de slotfase zag hij de Mercedes van George Russell groter worden in zijn spiegels. Norris kampte namelijk met problemen aan zijn rempedaal, waardoor het een heel lastige situatie werd voor hem.

Strategie

McLaren-teambaas Andrea Stella was trots op het resultaat. De Italiaanse teambaas heeft wel een zware race achter de rug, zo verklaarde hij na afloop bij Sky Sports. Hij wees eerst naar de belangrijke strategische keuzes: "De race was intenser dan dat het er uit zag. We waren nogal nerveus, want we wisten dat er veel slijtage was en het was niet duidelijk of het een een- of een tweestop race zou zijn. Als onze tegenstanders hun strategieën zouden opsplitsen, waar kies je dan voor?"

Problemen voor Norris

Uiteindelijk gingen de meeste coureurs voor een eenstopper, en bij McLaren deden ze dat ook. Het 1-2tje leek binnen te zijn, totdat Norris in de slotfase van de Grand Prix tegen problemen aanliep. Stella legt de situatie uit: "Ongeveer vijftien of twintig rondjes voor het einde van de race begon er een probleem te ontstaan bij het rempedaal van Lando. Hij deed het heel erg goed door samen met het team het probleem onder controle te houden. Hij paste zijn rijstijl aan, waardoor het zich niet kon ontwikkelen tot een terminaal probleem voor ons. Ondanks al deze vormen van druk, wisten we toch een 1-2tje over de streep te trekken!"