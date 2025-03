George Russell pakte in China zijn tweede derde plek van het seizoen. De Mercedes-coureur reed een sterke race, en wist zich goed naar voren te vechten. Russell toonde zich snel, en na afloop was hij in zijn nopjes met zijn positie als best of the rest.

Russell begon de race op de tweede plaats. Bij de start kwam hij goed weg en probeerde hij de aanval te openen op Oscar Piastri. De Australische McLaren-coureur behield de koppositie, waarna Russell de strijd aan moest gaan met de McLaren van Lando Norris. Het ging steeds beter, en bij de pitstops pakte hij de tweede plaats af. Dat was van korte duur, en Russell moest genoegen nemen met de derde plaats.

Geweldig resultaat

Deze positie zorgde voor een grote grijns bij Russell. Toen hij zijn helm af deed werd direct duidelijk dat hij kon leven met de derde plaats. Hij sprak zich vrij snel uit bij interviewer van dienst Ho-Pin Tung: "Het is een geweldig resultaat dat we de derde plaats hebben kunnen pakken. Ik ben echt heel erg tevreden met de derde plaats. We wisten dat McLaren een klap sneller zou zijn, dus die twee hebben dat heel erg goed gedaan."

Geweldig weekend

Russell wijst hier naar Piastri en Norris. De twee mannen in de papajakleurige bolides waren een tik te snel voor de rest van het veld. Russell mocht zich best of the rest noemen, en hij was met veel dingen tevreden: "Ik had al vroeg in de race het idee dat een eenstopper tot de mogelijkheden behoorde. Uiteindelijk bleek dat veel makkelijker te zijn dan we van tevoren hadden gedacht. Maar goed, de auto was geweldig. Dit was waarschijnlijk één van mijn beste weekenden in de Formule 1 als je kijkt naar de performance, dus daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee."