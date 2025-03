Na zijn zege in Australië pakte Lando Norris vandaag de tweede plaats in China. De Britse McLaren-coureur hoopte op de zege, maar moest terrein toegeven op zijn teamgenoot Oscar Piastri. Norris had zich vermaakt, maar maakte zich wel eventjes zorgen over problemen met de remmen.

Norris begon de Grand Prix op de tweede startplek, maar vocht zich al snel naar voren. Bij de start probeerde hij samen met George Russell Piastri aan te vallen, maar de Australiër hield zijn hoofd koel. Piastri verdween uit het zicht, en Norris had in de slotfase hele andere dingen aan zijn hoofd. De Brit kampte namelijk met remproblemen, die volgens de mensen aan de pitmuur zelfs kritisch waren in de slotfase.

Goede start

Na afloop van de Grand Prix haalde Norris het zweet van zijn gezicht, en feliciteerde hij Piastri. De Brit meldde zich daarna bij interviewer van dienst Ho-Pin Tung: "Bij de start ging het zoals ik had gehoopt, dus de eerste bocht ging helemaal volgens plan. Toen pakte George me bij de pitstops. Ik werd een beetje nerveus, maar de pace werd beter tijdens de tweede stint. Qua bandenmanagement was het een zware race. Niet veel mensen hadden een eenstopper verwacht, dus het was goed. Oscar reed sterk, hij was de hele race snel."

Remmen

In de slotfase van de race kampte Norris met de nodige problemen. Hij had een issue met zijn remmen, en dat zorgde ervoor dat hij zich eventjes zorgen moest maken. Norris probeert uit te leggen wat er aan de hand was: "Het was eng! Het was mijn ergste nachtmerrie. Als ik een nachtmerrie heb, dan is het dat mijn remmen het begeven, en ik verloor drie of vier seconden in de laatste rondes. Ik schrok daar dus een beetje van, maar we wisten het te overleven en bereikten het eind van de race."