Isack Hadjar kende een geweldige kwalificatie tijdens zijn tweede raceweekend in de Formule 1. Hij noteerde de zevende tijd, maar er zat wel een smet op zijn sessie. Hij reed bijna tegen Max Verstappen aan bij het verlaten van de pitlane, en de stewards hebben ingegrepen.

Hadjar wil dit weekend sportieve revanche nemen na een tegenvallend debuut in Australië. In de sprintrace maakte hij geen fout, en ook in de kwalificatie zag hij er vandaag snel uit. Hadjar noteerde de zevende tijd, op slechts 0,438 seconden van de poletijd van Oscar Piastri. De jonge Fransman was zelfs sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, maar na afloop ging het vooral over iets anders.

Incident

Aan het einde van de kwalificatie werd Hadjar iets te enthousiast de pitlane in gestuurd door zijn team. De Racing Bulls-monteur liet Hadjar de pitbox verlaten op het moment dat Max Verstappen langs kwam rijden. De regerend wereldkampioen wist zijn Red Bull nog net op tijd weg te sturen. Hij voorkwam een incident, maar wilde er na afloop niet te veel over kwijt. Het was voor hem al voorbij, en hij focuste zich op andere zaken.

Instructies

De stewards deden dat niet, en ze openden een onderzoek. Verstappen, Hadjar en een vertegenwoordiger van Racing Bulls moesten zich melden. Voor Verstappen was dat een formaliteit, maar Hadjar en de man van Racing Bulls moesten tekst en uitleg geven. Hadjar verklaarde dat hij de instructies van zijn pitcrew opvolgde, en de garage uit kwam rijden op het moment dat dit van hem werd gevraagd.

Boete

Hadjar kwam redelijk laat de pits uit, en het was duidelijk dat er een foutje werd gemaakt. Hij kwam in het pad van Verstappen terecht, en de stewards concludeerden dat de Nederlander actie moest ondernemen. De vertegenwoordiger van Racing Bulls gaf toe dat ze een fout hadden gemaakt. De stewards besloten een boete van 5000 euro uit te delen, en daar ging het team mee akkoord.