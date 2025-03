Teleurgestelde Norris kan leven met derde tijd

Lando Norris kende geen geweldige zaterdag in China. In de sprintrace gooide hij het zelf weg, en in de kwalificatie noteerde hij de derde tijd. Norris was daar niet blij mee, en na afloop stelde hij dan ook dat hij weer een aantal fouten had gemaakt.

Norris had het zwaar in de kwalificatie in China. Op het Shanghai International Circuit maakte hij weer een paar foutjes, waardoor hij soms iets harder moest pushen dan hij wilde. Hij hield dezelfde vorm vast van de sprintrace, want ook daar ging hij een aantal keren de mist in. De Brit brak zijn laatste snelle rondje af, waardoor hij eigenlijk geen kans meer maakte op de pole position.

Teleurstelling

Norris was zeer kritisch op zichzelf. De Britse McLaren-coureur deelde die kritiek met de rest van de wereld. Na afloop sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Het is altijd teleurstellend als ik niet op pole sta, maar Oscar verdiende het vandaag. Hij doet al het hele weekend geweldig. Ik ben blij voor hem en zijn eerste pole in de Formule 1. Ik maakte weer een paar foutjes, dat is een beetje mijn ding dit weekend. De auto voelde vandaag wel beter aan."

Verbeteringen

Piastri heeft het gevoel dat hij er nu veel beter voorstaat dan op de vrijdag in de sprint kwalificatie. De teleurgestelde Brit probeert dat gevoel om te zetten in performance: "We gaan een veel betere kant op, vooral beter dan gisteren, want toen hadden we het zwaar en dat was vanochtend ook zo, dus ik ben niet zó teleurgesteld. Na de sprintrace hebben we best wel veel aan de auto aangepast, want we waren toen echt helemaal nergens. Dus laten we nu eens gaan afwachten wat er morgen gaat gebeuren." Norris start de race vanaf de tweede startrij naast Max Verstappen.