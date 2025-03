Realistische Verstappen maakt zich geen illusies: "Het is gewoon lastig"

Max Verstappen moest vandaag genoegen nemen met de derde plaats in de sprintrace in China. De Nederlandse Red Bull-coureur deed zijn best, maar wist dat er niet meer in zat. Verstappen had het zwaar met de banden, maar liep niet tegen grote verrassingen aan.

Verstappen begon de sprintrace op de tweede plaats, en probeerde bij de start polesitter Lewis Hamilton aan te vallen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam echter beter weg in zijn Ferrari. Voor Verstappen werd het daarna zaak om goed in zijn spiegels te kijken. Oscar Piastri kwam eraan, maar hij had het er in eerste instantie lastig mee om de Nederlander aan te vallen. In de slotfase kwam hij er uiteindelijk wel enigszins eenvoudig langs.

Geen onverwachte zaken

Verstappen was na afloop vooral realistisch. Hij wist dat er niet veel meer inzat, en dat dit het maximaal haalbare resultaat voor hem was. Bij Viaplay was zijn eerste reactie dan ook duidelijk: "Er was niks onverwachts. Het is niet zoals je wil, maar het is wel de realiteit." Gevraagd naar de banden, is hij ook duidelijk: "In de race moest je gewoon heel veel managen. Je zag het ook aan de rondetijden, hoeveel langzamer we waren aan het einde van de sprintrace."

Realistische blik

Verstappen probeerde bij de start van de sprintrace de aanval te openen op Hamilton, maar dat lukte niet. Na afloop werd hij gevraagd naar het mogelijk aanvallen van de Britse Ferrari-coureur, maar Verstappen was ook hier glashelder over. Hij klonk realistisch: "Hij was ook veel aan het managen. Ik had Oscar achter me rijden, en hij probeerde aan te zetten. Ik kan wel mijn eigen pace over de hele race gaan rijden, maar dan van je standaard gewoon terug. Ik probeer natuurlijk wel iets, maar het is gewoon lastig." Verstappen kan later vandaag weer zijn best gaan doen, want dan staat de kwalificatie op de planning.