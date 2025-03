Max Verstappen noteerde in de sprint kwalificatie in China de tweede tijd. Hij was nipt langzamer dan polesitter Lewis Hamilton, en dat zorgde voor een positieve stemming bij Red Bull. Verstappen blijft echter realistisch, en stelt dat dit verbloemt hoe de situatie echt is.

Verstappen kende een goede sprint kwalificatie op het Shanghai International Circuit. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen begon zonder al te hoge verwachtingen aan de sessie. Het leek erop dat McLaren weer zou domineren, maar niets bleek minder waar te zijn. Verstappen schitterde, terwijl ze bij McLaren de mist in gingen. Verstappen was 0,018 seconden langzamer dan Hamilton, maar dat mocht de pret niet drukken. De tweede tijd zorgde voor een jubelstemming.

Prestatie was goed genoeg

Voor Verstappen kwam deze tweede tijd als een grote verrassing. De Nederlandse coureur doet daar niet geheimzinnig over als hij zich enkele uren na de sprint kwalificatie uitspreekt voor de camera van Viaplay: "Als je geen tijden weet, of geen weet hebt van wat de andere topteams hebben gedaan, dan kom je over de streep met het idee dat het qua gevoel niet echt is om over naar huis te schrijven, maar het was goed genoeg."

Echte situatie verbloemen

Verstappen is echter niet van mening dat Red Bull nu alle problemen heeft opgelost. De Nederlandse coureur gaat verder met zijn verhaal: "Het verbloemt eigenlijk hoe de situatie op dit moment echt is." De vraag die dan bij veel mensen op het puntje van de tong ligt, is hoe die situatie er dan wel uitziet. Verstappen is de moeilijkste niet, en geeft antwoord op deze vraag: "Ik denk dat Ferrari over het algemeen het hele weekend al sterker was. Met betrekking tot Mercedes is dat al wat lastiger in te schatten. Maar voor ons wordt het in de sprintrace meer een kwestie van naar achteren kijken, dan van naar voren kijken."