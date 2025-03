Het team van McLaren staat deze week in de spotlights. Het gaat hier niet alleen om de prestaties, maar ook om de achtervleugel. De FIA heeft de maatregelen voor de achtervleugels aangescherpt, maar volgens Neil Houldey heeft McLaren niets aangepast.

De zaak rondom de achtervleugels blijft de Formule 1-wereld bezighouden. De FIA controleert dit jaar strenger op de flexiwings, en na de Australische Grand Prix besloten ze de maatregelen aan te scherpen. Ze hebben de marges voor de achtervleugels aangepast, waardoor het nog lastiger wordt om trucjes zoals de mini-DRS toe te passen. Aangezien het om een vrij plotselinge wijziging gaat, geldt er voor dit weekend nog wel een kleine aanvullende marge.

De FIA stelde dat ze deze regels hebben aangescherpt, omdat ze daar voldoende aanleiding toe hadden gezien. De FIA legde niet uit waarom dit het geval was, maar er gingen wel veel geruchten rond. In China gaven ze bij Alpine en Haas toe dat ze de achtervleugels hebben aangepast. Alle ogen waren gericht op McLaren, aangezien ze daar vorig jaar met de vleugel met de mini-DRS reden.

Volgens de regels

McLaren werd ook gezien als één van de teams die door de FIA in de gaten werd gehouden. Technisch kopstuk Neil Houldey ontkent dit. In gesprek met Motorsport.com is hij stellig: "Nee, wij hadden het geluk dat we in Melbourne zijn gecontroleerd, en we zaten toen zelfs nog onder de getallen die FIA in hun technische richtlijn had opgenomen. Het heeft voor deze race geen enkele invloed op ons, dus qua performance zou het helemaal geen verschil moeten maken."

Geen problemen

De vleugel waar McLaren mee reed in Melbourne is echter een ander exemplaar dan ze dit weekend gebruiken in China. Deze vleugel gebruikten ze ook tijdens de wintertest in Bahrein, maar volgens Houldey is er helemaal niets aan de hand: "Ik denk dat we met deze vleugel ook gewoon oké zijn. De verwachting is ook dat we in dat opzicht geen performance verliezen door deze technische richtlijn, nu niet en later in het seizoen ook niet."

Andere teams

Bij McLaren wijzen ze vooral naar andere teams. Ze denken daar de trigger zat om de regels aan te scherpen, zo verklaart Houldey: "Als je naar de beelden en naar bepaalde foto's van de wintertest kijkt, dan zoeken sommige teams de limiet met de slot gaps veel meer op dan dat wij doen. Eerlijk gezegd denk ik niet dat deze ingreep het gevolg is van onze achtervleugel."