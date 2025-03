Leclerc ontloopt straf na fout in sprint kwalificatie

Charles Leclerc start de sprintrace in China morgen gewoon vanaf de vierde plaats. De Monegaskische Ferrari-coureur moest zich melden bij de stewards voor het overschrijden van de deltatijd, maar dat levert hem geen straf op. De stewards zagen geen overtreding.

Leclerc kende een goede sprint kwalificatie in China, maar al snel werd duidelijk dat hij mogelijk een fout had gemaakt. Vlak na de kwalificatie meldde de FIA namelijk dat Leclerc zich moest melden bij de stewards. Hij had zich niet aan de eisen van de wedstrijdleider gehouden. Hij was namelijk over de deltatijd gegaan, en dat kan hem een flinke straf opleveren. Ook Lance Stroll moest zich melden voor dit vergrijp.

De stewards zijn echter tot de conclusie gekomen dat Leclerc niets fout heeft gedaan. Hij krijgt dan ook geen straf, en hij mag gewoon vanaf de vierde plek starten in de sprintrace van morgen. De stewards hebben met de betrokkenen gesproken, en ze hebben al het bewijs doorgenomen. De stewards stellen dat Leclerc vlakbij Lewis Hamilton reed toen hij begon aan zijn installatierondje.

Leclerc moest daarnaast ook wachten omdat Stroll vlak voor hem reed, en nog moest beginnen aan zijn rondje. Op het moment dat Leclerc wilde beginnen met zijn snelle ronde, kreeg hij van zijn team te horen dat hij zijn teamgenoot Hamilton erlangs moest laten. Volgens de stewards hield Leclerc de hele tijd een goede snelheid aan, en wist hij ook een goed gat te creëren met Hamilton. Daarnaast was er geen enkele andere coureur die last had van deze actie van Leclerc. De stewards vinden dan ook niet dat Leclerc onnodig langzaam heeft gereden tijdens de sprint kwalificatie. Een straf vinden ze dan ook veel te ver gaan. Leclerc komt hierdoor goed weg, en kan zich gaan voorbereiden op de sprintrace van morgen.