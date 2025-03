De verwachtingen waren dat McLaren bovenaan de tijdenlijst zou eindigen vanochtend tijdens de sprint kwalificatie. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri wisten echter geen perfecte ronde te rijden. De reden volgens de Australiër? "Ik was snel op de verkeerde momenten deze kwalificatie", aldus Piastri.

Morgenochtend start Oscar Piastri vanaf de 3e plek achter Max Verstappen en polesitter Lewis Hamilton. Hoewel de Papaya-coureur maar op een afstand van 0.080 seconden zat van Hamilton, was hij niet tevreden.

Sterke start

Piastri begon de kwalificatie snel op de mediums en zette zo'n goede tijd neer, dat hij geen tweede ronde meer hoefde te rijden. In SQ2 reed hij een derde tijd en ook hier leek hij erg sterk te zijn. In SQ3 stapte ieder team over naar de soft-compound, McLaren koos hierbij een compleet andere strategie en dat pakte zowel voor Lando Norris als Oscar Piastri niet heel goed uit. De Australiër was het niet helemaal eens over die aanpak. "Ik ben er niet zeker van dat dit uiteindelijk de beste keuze was. Dit is iets waar we naar moeten kijken", zegt hij.

Nieuw asfalt

De coureurs hadden het ook niet makkelijk op de vrijdag. Het circuit was voorzien van compleet nieuw asfalt, dit was ook te merken aan de eerdere ronde tijden en foutjes die coureurs maakte. Ook Piastri had hier moeite mee: "Ik denk dat we goed werk hebben geleverd om te proberen deze baan te temmen voor de sprint kwalificatie, maar misschien hebben we de run een beetje verkeerd gepland. Er is veel meer grip dan vorig seizoen en dat is fijn, maar ik denk dat we morgen nog wel enkele dingen beter kunnen doen."

Opgeven doet Piastri nog zeker niet. Hij heeft namelijk erg veel vertrouwen in de snelheid van de auto en denkt alsnog te kunnen winnen: "Ik denk dat de pace in de auto nog steeds heel sterk is en ik denk dat ik vanaf de derde plek kan meevechten."