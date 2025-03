Norris onthult oorzaak van mislukte sprint kwalificatie

Lando Norris begon in China als de torenhoge favoriet aan de sprint kwalificatie. De Britse McLaren-coureur was vorige week ijzersterk in Australië, maar vandaag ging het niet naar wens. Norris noteerde slechts de zesde tijd, en na afloop gaf hij zichzelf de schuld.

Norris en zijn team McLaren worden door iedereen gezien als de favorieten. Ze willen niets weten van de favorietenrol, ook al hebben ze een overduidelijk snelheidsvoordeel. In de sprint kwalificatie oogden ze snel, maar in SQ3 waren ze nergens. Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri konden niet de strijd aangaan met Lewis Hamilton en Max Verstappen. De zesde tijd voor Norris was dan ook een flinke tegenvaller.

Fout

De Brit baalde als een stekker na afloop van de kwalificatie. Norris deed niet geheimzinnig over wat er misging, en hij sprak zich uit bij F1 TV: "Ik maakte een fout. Ik verremde me in de laatste bocht. We hadden het hier wat lastiger, we waren simpelweg niet snel genoeg. Ik worstelde veel met de auto. De dingen waarmee we worstelen waren vandaag veelvuldig aanwezig. Om eerlijk te zijn, het was niet meer dan dat. Gewoon te veel foutjes gemaakt, en de auto was te lastig te besturen."

Problemen

In de vrije training ging Norris nog als de brandweer. Als hij de vraag krijgt of hij het daar ook lastig had, is hij eerlijk: "Ik denk dat we de hele dag al worstelen met frontlocking, en de laatste bocht hebben we last van de wind. Het komt nu meer overeen met Bahrein, er is alleen veel meer wind. De wind blaast veel harder, en daar hebben we het lastig mee. Ik denk dat zowel Oscar als ik meer aan het worstelen zijn, ik overduidelijk meer dan hij. Ik push heel hard om tijd goed te maken, omdat ik gewoon nog niet snel genoeg ben." Gelukkig voor Norris duurt het weekend nog lang.