Sprintpole Hamilton zorgt niet voor vreugde bij Vasseur

Het team van Ferrari kon in China hun eerste succesje van het seizoen vieren. Lewis Hamilton pakte de sprintpole, en dat zorgde voor grote tevredenheid. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was ook happy, al maakt hij zich wel een beetje zorgen over de grote schommelingen in de sessies.

Voorafgaand de sprint kwalificatie wist iedereen het zeker: McLaren was de grote favoriet. In de eerste vrije training was de papajakleurige renstal veel sneller dan de concurrentie, en het was de verwachting dat dit ook zou gebeuren in de kwalificatiesessie. Niets was echter minder waar, want McLaren viel tegen. Hierdoor kon Lewis Hamilton toeslaan, en boekte hij zijn eerste succes in dienst van Ferrari.

Vraagtekens door McLaren

Het leverde een trots gevoel op bij Hamilton. Bij zijn teambaas Frédéric Vasseur was het gevoel ook goed, maar hij ziet ook nog wel wat puntjes van kritiek. Vrijwel direct na de sprint kwalificatie legde hij dat uit voor de camera van Sky Sports: "Het is beter dan vorige week, maar het is lastig om te begrijpen als je naar de verschillende sessies kijkt. Soms heeft McLaren een enorme voorsprong, en soms hebben ze dat weer niet. Dit moeten we gaan analyseren. We hebben heel erg veel werk te doen."

Negatieve kant van het verhaal

Het resultaat van Hamilton kan Vasseur wel bekoren. De Fransman wil echter nog niet de polonaise gaan inzetten, aangezien het weekend nog maar net is begonnen. Hij legt het grijnzend uit: "Het is zeker een goed gevoel en dit geeft het team en Lewis een positief gevoel, maar ik zie altijd de negatieve kant van het verhaal! We kunnen dit weekend veel punten gaan scoren met de sprint. Het feit dat Lewis vooraan stond in zowel SQ1 als SQ3, is voor ons ook een bewijs dat we in staat zijn om consistent te kunnen presteren. En dat is gewoon goed voor ons."