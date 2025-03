De zaak rondom de flexiwings blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Voor dit jaar kondigde de FIA strengere regels aan, en voor dit weekend zijn de controles voor de achtervleugels aangescherpt. Het lijkt erop dat vier teams de aanleiding vormden voor deze wijziging.

Vorig jaar ging het veelvuldig over de doorbuigende vleugels. De FIA vond dat er niets aan de hand was, maar voor dit jaar maakten ze een flinke U-turn. Ze kondigden nieuwe maatregelen aan. Vanaf het raceweekend in Australië werden de achtervleugels strenger bekeken, terwijl de voorvleugels vanaf het raceweekend in Spanje onder de loep zullen worden genomen.

Nieuwe regels

Na de race in Australië kwam de FIA echter met groot nieuws naar buiten. Ze gaan namelijk nog strenger controleren op doorbuigende achtervleugels. De limiet van de opening in de achtervleugel wordt namelijk met 2 millimeter teruggebracht naar 0,5 millimeter. Voor dit weekend zit er hier nog wel een tolerantie bij van 0,25 millimeter, omdat het gaat om een nogal abrupte aanpassing. Vanaf het raceweekend in Japan gaan ze strenger ingrijpen.

De FIA stelde dat ze in Australië voldoende aanleiding hadden gezien om de regels te wijzigen. Wat deze redenen waren, was niet bekend. Nu lijkt er echter iets meer duidelijkheid te zijn over deze redenen. Volgens The Race werden de regelwijzigingen getriggerd door opvallende zaken bij vier teams. Volgens het medium vielen vier teams op bij de concurrentie en de FIA. Het zou gaan om Ferrari, Haas, Alpine én McLaren.

Mini-DRS

McLaren zorgde vorig jaar voor controverse door te rijden met een achtervleugel met mini-DRS. Deze vleugel mochten ze niet meer gebruiken, al leek het erop dat ze dit trucje wel weer gebruikten tijdens de wintertest in Bahrein. Het feit dat ze opvielen, wil niet zeggen dat het ging om illegale acties. De FIA liet immers weten dat ze in Australië geen overtredingen hebben gezien. Waarom deze teams opvielen, blijft dan ook nog een beetje onduidelijk.