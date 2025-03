Autosportfederatie FIA heeft wederom een wijziging doorgevoerd aan de regels omtrent de flexiwings. Deze regels spelen al de hele winter een hoofdrol in de Formule 1. Nu hebben ze besloten om weer in te grijpen, en vanaf de Chinese Grand Prix wordt er strenger gecontroleerd.

De bewegende vleugels speelden vorig jaar een grote rol in de Formule 1. Een aantal teams trokken aan de bel bij de FIA, maar de autosportfederatie wilde niet ingrijpen. In de winter maakten ze een opmerkelijke U-turn, en ze controleren dit jaar strenger op de flexiwings. Sinds de Australische Grand Prix wordt er strenger gekeken naar de achtervleugels, en vanaf de Spaanse Grand Prix worden ook de voorvleugels in de gaten gehouden.

Aanpassing

Nu is duidelijk geworden dat de FIA strenger gaat controleren dan verwacht. Na de seizoensopener in Australië van afgelopen weekend zijn de regels aangepast, zo laat de FIA weten in een statement. De limiet van de opening in de achtervleugel wordt namelijk met 2 millimeter teruggebracht naar 05, millimeter. Er zit voor aankomend weekend in China nog een tolerantie van 0,25 millimeter in, omdat het gaat om een abrupte aanpassing aan de technische richtlijn. Vanaf het raceweekend in Japan is deze tolerantie verleden tijd.

Aanleiding

In het statement over deze regelwijziging komt de FIA met een uitleg van de nieuwe regels. Ze laten weten dat de FIA in Australië de teams heeft gevraagd om tijdens de vrije trainingen camera's te gebruiken om de buiging van de vleugels op het circuit te volgen. Na een analyse van deze beelden van de buigingen in combinatie met de statische doorbuigingen tijdens de controles, heeft de FIA geconcludeerd dat er voldoende redenen zijn om de regels aan te scherpen vanaf het weekend in China.

Nog geen overtredingen

Ze gaan strengere controles uitvoeren voor het bovenste gedeelte van de achtervleugel. De teams zijn volgens de FIA vandaag, 17 maart, op de hoogte gebracht van de herziene test. De FIA wil niet zeggen waarom ze exact tot deze opvallende stap zijn gekomen, wel bevestigt de autosportfederatie dat alles teams in Australië aan de eisen van de regels hebben voldaan.