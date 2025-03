Norris lacht om geruchten over achtervleugel McLaren

Autosportfederatie FIA zorgde na de Australische Grand Prix voor ophef. Ze besloten de maatregelen tegen de flexiwings aan te scherpen, en die nieuwe regels gaan al dit weekend in. Veel mensen wijzen naar McLaren, maar volgens Lando Norris doet zijn team niks verkeerd.

De flexiwings zijn al ruim een jaar het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Vorig jaar weigerde de FIA in te grijpen, en vroegen ze McLaren alleen om hun achtervleugel met de mini-DRS niet meer te gebruiken. Voor dit jaar zijn de regels aangescherpt, en sinds de Australische Grand Prix wordt er extra streng naar de achtervleugels gekeken. Vanaf de Spaanse Grand Prix zal dat ook gebeuren met de voorvleugels.

Geen problemen

Afgelopen week werden de regels voor de achtervleugels aangescherpt. Veel mensen denken dat dit nadelig voor McLaren kan zijn. In gesprek met de internationale media komt Lando Norris met een felle reactie: "Nee, we hoeven niets aan te passen. Onze versie is gewoon in orde. Die van is waarschijnlijk te goed en we pushen de limiet niet genoeg. Als de richtlijn voor afgelopen weekend was toegepast, dan zou het ook in orde zijn geweest. Het is niet gericht tegen ons. Het lijkt er juist ook op dat het tegen andere teams is gericht. Waarschijnlijk moeten we meer pushen."

Concurrentie

Norris heeft het liever over zijn zege in Australië, daar is hij heel tevreden mee: "Ik denk dat we een geweldige race hebben gereden. Onze voorsprong op de concurrentie bedroeg halverwege ongeveer vijftien seconden. De Safety Car-fases brachten hen terug in de race. We hebben hoop, maar dit is ook een ander weekend. Ik zou niet zeggen dat we er vertrouwen in hebben dat alles precies zo zal gaan. Ik verwacht meer tegenstand vanuit Ferrari en ook Red Bull was snel. Ze zijn ongeveer net zo snel. Als wij alles perfect doen, hebben we een voordeel."