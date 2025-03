De toekomst van de Formule 1 is voor veel mensen een belangrijk vraagstuk. Vanaf volgend jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de sport, maar de kans is aanwezig dat de FIA snel de weg vrijmaakt voor een comeback van de V10. Max Verstappen stelt dat hij hierdoor langer in de Formule 1 kan blijven.

Vanaf volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Bij de krachtbronnen worden de elektrische componenten belangrijker, en zal er gebruik worden gemaakt van duurzame brandstof. Dit kan ervoor zorgen dat er snel weer kan worden gekeken naar andere krachtbronnen. Op donderdag werd duidelijk dat de FIA serieus nadenkt over de comeback van de populaire V10-motoren, en dat valt goed bij een aantal coureurs.

Jeugd

Max Verstappen ziet het namelijk wel zitten om met een V10 te gaan rijden. De Nederlandse wereldkampioen krijgt de vraag of de V10 iets van het verleden is, of dat het haalbaar is. Lachend reageert hij bij Motorsport.com: "Dat moet je hen vragen, ik ga niet over de regels! Voor de pure emotie van de sport, dan is een V10-motor absoluut veel beter dan wat we nu hebben. Ik kan nog herinneren dat ik als kind op het circuit rondliep en het geluid uit de motoren hoorde, dat brengt zoveel meer beleving."

Gevoel

Verstappen heeft in zijn jeugd enorm genoten van het geluid van de V10-motoren. Het is niet vergelijkbaar met de krachtbronnen van vandaag de dag, zo geeft Verstappen zelf ook aan: "De auto's waren destijds langzamer dan wat we tegenwoordig hebben, maar het gevoel dat zo'n motor je geeft... Dat valt gewoon niet te beschrijven en is totaal niet te vergelijken met wat we nu hebben."

Toekomst Verstappen

Verstappens contract bij Red Bull Racing loopt tot en met 2028. Volgens de geruchten hoopt de FIA rond die tijd de V10 te kunnen terugbrengen. Verstappen krijgt de vraag of dit ervoor kan zorgen dat hij langer in de Formule 1 blijft rijden: "Misschien wel, ja. Het spreekt me in ieder geval veel meer aan dan wat we nu hebben."