Het team van Red Bull Racing verliet Australië met een goed gevoel. Ze waren beter aan het seizoen begonnen dan gedacht, en dat gaf ze meer zelfvertrouwen. Red Bull-adviseur Helmut Marko begint zich steeds minder zorgen te maken, en hij verwacht ook geen vertrek van Max Verstappen.

Na een wisselvallig 2024 wilde Red Bull er dit jaar weer staan. Dat plannetje leek te mislukken, want tijdens de wintertest bleek dat McLaren veel sterker was. In Australië werd tijdens de eerste race van het seizoen duidelijk dat het er allemaal iets rooskleuriger uitzag. Verstappen kwalificeerde zich als derde achter de McLarens, en hij kon het tempo aardig bijhouden. In de regen werd hij tweede achter Lando Norris.

Kleine verschillen

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een redelijk goed gevoel overgehouden aan de race in Melbourne. De Oostenrijker ziet Red Bull echter nog niet als de favoriet, zo laat hij weten aan Sport Bild: "McLaren is de duidelijke favoriet voor de wereldtitel, maar het verschil tussen hen en Ferrari is niet zo groot als we dachten tijdens de tests. We zijn dichtbij." Marko ziet ook een voordeel voor Red Bull: "Als het alleen om de kwaliteiten van de coureur gaat, kan niemand concurreren met Max. Hij is een klasse apart. Het is aan ons om hem een titelwinnende auto te geven."

Gaat Verstappen weg?

Marko maakt zich nu ook geen zorgen meer over de toekomst. Verstappen werd immers veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij werd in verband gebracht met Mercedes en Aston Martin, maar dat leverde vooralsnog weinig concreets op. Marko haalt zijn schouders op: "We maken ons geen zorgen. Max weet heel goed wat hij aan ons heeft. Maar we moeten nu gaan leveren." Red Bull krijgt aankomend weekend direct weer een kans om Verstappen tevreden te stellen, aangezien het seizoen dan verder gaat met de Chinese Grand Prix.