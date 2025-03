Lando Norris reist met een goed gevoel af naar China voor de tweede race van het seizoen. De Britse McLaren-coureur schreef vorige week de Australische Grand Prix op zijn naam, en dat zorgt ervoor dat hij de favoriet is voor de race in China. Norris wil echter niet te vroeg juichen.

De Britse McLaren-coureur kende in Melbourne een geweldige start van het seizoen. Norris was het hele weekend ijzersterk, en hij wist de race op zijn naam te schrijven. Hij startte op pole position, en wist vervolgens het hoofd koel te houden toen hij in de slotfase in de regen werd opgejaagd door Max Verstappen. Het biedt perspectief voor de komende races, en veel mensen zien McLaren als de grote favoriet voor de titel.

Geweldig gevoel

Norris was blij met zijn zege op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Britse coureur was daar heel erg tevreden mee, en dat goede gevoel is ook nog lang niet verdwenen. In de preview van McLaren op de Chinese Grand Prix verwijst Norris hier dan ook naar: "Het is geweldig om naar de tweede race van het seizoen af te reizen als racewinnaar. Shanghai staat als volgende race op de planning, en het is direct een sprintrace."

Hoofd koel houden

Norris weet dat veel mensen hem en McLaren zien als de favorieten. De Brit tempert de verwachtingen, en hij wil dat McLaren volledig gefocust is bij het ingaan van het sprintweekend in China: "We zijn heel erg goed aan het seizoen begonnen, maar we moeten ons hoofd er wel bijhouden en blijven leren om consistente prestaties te blijven neerzetten." Norris weet dat ook nog niet helemaal wat hij kan verwachten van het weekend in China: "We hebben nog een lang seizoen te gaan en ik ben benieuwd wat we kunnen doen. De steun van de fans in China was vorig jaar geweldig, dus ik heb er zin in om daar weer te racen."