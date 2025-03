Het team van McLaren heeft een geweldige seizoenstart achter de rug. In Australië waren ze oppermachtig, en ging de zege uiteindelijk naar Lando Norris. De concurrentie weet zeker dat deze overmacht gaat aanhouden, maar Andrea Stella blijft rustig nu de Formule 1-wereld afreist naar China.

Bij McLaren hebben ze heel kort kunnen genieten van de successen in Australië. Aankomend weekend gaat het seizoen immers weer verder in China. Op het circuit van Shanghai staat er een sprintrace op het programma, en dat betekent dat ze er direct moeten staan. Veel kenners denken dat McLaren weer de favoriet is, maar bij de Britse renstal doen ze er alles aan om de verwachtingen te temperen. Direct na hun zege in Australië deden ze dit immers ook al.

Sprintweekend vormt uitdaging

Teambaas Andrea Stella is tevreden met de gang van zaken bij McLaren. Hij heeft Melbourne met een positief gevoel verlaten, en hij klinkt dan ook tevreden in de preview van McLaren: "Na de zege in de eerste race van het seizoen, verleggen we onze aandacht direct naar de Chinese Grand Prix. Het is het eerste sprintweekend van het jaar, dus we weten dat er meer kansen liggen om punten te scoren, maar het vormt ook een uitdaging om zo snel mogelijk veel van onze auto te leren met weinig trainingstijd."

McLaren blijft nuchter

Stella weet ook dat veel mensen zijn team als de favorieten zien. De Italiaanse teambaas wil echter niet mee doen aan de polonaise, en hij blijft met beide benen op de grond staan: "Het team heeft een snelle auto gebouwd, en daardoor hebben we een competitieve start van het seizoen achter de rug. Lando en Oscar hebben allebei uitmuntend gepresteerd in Melbourne, maar we moeten wel nuchter blijven en blijven leren, want we hebben nog niet alles gezien van wat onze tegenstanders in huis hebben. We gaan dit weekend wederom alles geven."