De Red Bull-coureurs presteerden wisselend in Australië. Max Verstappen kwam afgelopen weekend als tweede over de streep, terwijl Liam Lawson uitviel. De getergde Yuki Tsunoda kende een goed weekend, en dat levert hem een aantal complimenten van Christian Horner op.

Tsunoda maakte er in Australië geen geheim van: hij baalt nog steeds dat hij het Red Bull-zitje is misgelopen. In Australië nam de Japanner sportieve wraak, en reed hij een zeer sterk weekend. In de kwalificatie noteerde hij een vijfde tijd, waarna hij in de race het tempo van de toppers kon volgen. In de race koos zijn team Racing Bulls voor een verkeerde strategie, waardoor Tsunoda uiteindelijk slechts als twaalfde over de streep kwam.

Sneert van Brown

Tsunoda's goede prestatie leverde hem een compliment van McLaren-CEO Zak Brown op. De Amerikaan liet daarbij ook subtiel weten dat Red Bull de verkeerde keuze had gemaakt. Red Bull besloot vorig jaar immers om Liam Lawson aan te wijzen voor het zitje naast Max Verstappen, waardoor Tsunoda geen promotie kreeg. Lawson kende op zijn beurt een tegenvallend weekend in Australië. Hij begon zijn eerste race voor Red Bull in de pitlane, waarna het team besloot hem door te laten rijden op de slicks tijdens de regen. Dit was geen succes, en Lawson crashte.

Complimenten van Horner

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner was onder de indruk van Tsunoda, zo liet hij weten aan de internationale media: "Ik vond dat Yuki een heel erg goede race reed. Ik begreep alleen niet waarom het team er op een gegeven moment voor koos om hem op inters te zetten in plaats van slicks. Op dat moment was het eigenlijk al te laat voor een pitstop, waardoor ze de kans op WK-punten een beetje weggooiden. Maar er was een moment waarop ik op de schermen keek en zag dat hij voor Charles Leclerc reed, dat is erg goed. Racing Bulls had een uitgebalanceerde auto, hopelijk is dat ook zo in China."