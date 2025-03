Lewis Hamilton reed afgelopen weekend in Australië zijn eerste Grand Prix voor het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had het lastig, want de communicatie met zijn race-engineer verliep niet bepaald goed. Frédéric Vasseur belooft verbetering voor de komende races.

Hamiltons overstap naar Ferrari was wereldnieuws. Ruim een jaar ging het over zijn stap naar Maranello, en iedereen was dan ook benieuwd hoe hij het zou doen in Australië. Tijdens de chaotische regenrace liep het niet lekker met Hamilton, en vooral de communicatie met zijn nieuwe race-engineer Riccardo Adami liep niet lekker. Adami gaf Hamilton te veel informatie, en de Brit ergerde zich hier enorm aan. Het kribbige radioverkeer ging daarna de wereld over.

Eerste keer

Bij Ferrari weten ze ook dat er iets moet gebeuren. Teambaas Frédéric Vasseur zag ook dat zijn nieuwe superster nogal wat hinder ondervond aan de goedbedoelde adviezen van zijn race-engineer. Vasseur stelt dat de samenwerking snel beter moet worden, en hij wordt geciteerd door ESPN: "Het was de eerste race samen, de eerste keer dat we moesten communiceren tussen de pitmuur en de auto, en we kunnen het natuurlijk veel beter doen."

Ferrari belooft verbetering

Tot overmaat van ramp verliep de Grand Prix zelf ook niet helemaal goed. Ferrari maakte een tactische blunder in de regen, en dat kostte Hamilton een goed resultaat. Hij kwam namelijk als tiende over de streep, en dat was volgens Vasseur geen goede prestatie: "De race verliep inderdaad niet van een leien dakje. De strategie was niet moeilijk en we moeten ook een betere manier van communiceren vinden. We moeten begrijpen wat Lewis nodig heeft betreffende de communicatie tijdens de race, en dat konden we alleen maar leren door in deze situatie te belanden. We zullen volgende week beter zijn."

Aankomend weekend zal blijken of Hamilton en Adami beter met elkaar kunnen communiceren. Dan gaat het Formule 1-circus namelijk verder met de Chinese Grand Prix in Shanghai. In China wordt direct de eerste sprintrace van het jaar verreden, en dat biedt Hamilton kansen om weer terug te gaan slaan.