Het team van McLaren beleefde in Australië een ijzersterk weekend. Ze waren met afstand het beste team, en Lando Norris wist de Grand Prix op zijn naam te schrijven. Teambaas Andrea Stella rekent zich nog lang niet rijk, en stelt dat de echte rangorde nog onbekend is.

Voorafgaand het raceweekend in Australië wist iedereen het zeker: McLaren was de absolute topfavoriet. Bij de Britse renstal wilden ze daar niets van weten, en namen ze snel afstand van de favorietenrol. In de kwalificatie en de Grand Prix waren ze echter oppermachtig. Norris schreef de race op zijn naam, nadat hij een dag eerder ook de pole position had gepakt. Bij McLaren blijven ze echter naar de concurrentie wijzen.

Kleine verrassing

McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde enigszins verrast na de prestaties in Australië. Stella had dit niet zien aankomen, zo legde hij uit aan de internationale media: "In zekere zin is dit een kleine verrassing voor ons, hoe competitief de auto is. Laat ik daar wel aan toevoegen dat de mate van competitiviteit me verbaast, niet het feit dat wij onze doelstellingen op dit gebied hebben gehaald."

Ambitieuze doelen

Stella stelt dat het voor McLaren belangrijk was om ambitieuze doelen te stellen. De teambaas weet namelijk dat de andere topteams ook niet stilzitten. McLaren werd vorig jaar constructeurskampioen, en ze hopen dit jaar weer de titel te kunnen pakken. Daar horen hoge verwachtingen bij: "We wilden ambitieus zijn. We weten dat Ferrari, Mercedes en Red Bull zodanig met ons kunnen concurreren dat er simpelweg geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid."

Ferrari

Stella zag McLaren heersen in Australië, maar dat betekent volgens hem niet dat ze het beste team zijn. Volgens de teambaas moeten de echte verhoudingen nog duidelijk worden: "Ik denk eigenlijk dat Ferrari helemaal niet zo ver van ons af zit. Daar gaan we dit jaar nog veel meer van zien. Voorlopig hebben we onze doelen gehaald, maar eerlijk gezegd kunnen de komende races pas echt inzicht geven in de daadwerkelijke rangorde. Circuits zoals Shanghai en Suzuka kunnen een veel betere indicatie geven van de verschillen tussen de topteams."