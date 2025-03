Andrea Kimi Antonelli beleefde afgelopen weekend een droom debuut in Australië. Op het circuit van Albert Park in Melbourne reed hij een knappe inhaalrace en kwam hij als vierde over de streep. Met dit resultaat reed de 18-jarige Mercedes-coureur zichzelf de recordboeken in.

Antonelli wordt door veel mensen gezien als een enorm talent. Zijn prestaties in Australië werden dan ook extra goed in de gaten gehouden. Na een drietal redelijke vrije trainingen en een slechte kwalificatie, bestond er veel twijfel over de jonge Italiaan. Antonelli begon op de zestiende plaats aan de Grand Prix, en hij wist zich knap naar voren te werken. Hij spinde een keer, maar dat hinderde hem niet. Hij hield het hoofd koel in de regen en kwam als vierde over de streep.

Alleen Verstappen was jonger

Het was een sterk resultaat, en Antonelli ontving een vrachtlading aan complimenten. Daar bleef het echter niet bij, want hij heeft zichzelf de recordboeken ingereden. Hij is namelijk één van de jongste coureurs ooit die WK-punten heeft gepakt in een Formule 1-race. Hij was achttien jaar zes maanden en negentien dagen toen hij in Melbourne vierde werd. Alleen Max Verstappen was jonger toen hij in 2015 op zijn zeventiende zijn eerste punten pakte.

Eerste record

Verstappen pakte in 2015 geen punten bij zijn debuut. Antonelli doet dat nu wel, en daarmee heeft hij zijn eerste record te pakken. Antonelli is nu namelijk de jongste coureur ooit die bij zijn debuut in de Formule 1 WK-punten pakt. Hiermee heeft hij zijn naam nu al gevestigd, en hij mag dromen van nog betere resultaten in de rest van het seizoen. In theorie kan hij het record van de jongste winnaar ooit ook afpakken van Verstappen, maar dan moet hij wel binnen een maand winnen. Dat lijkt vooralsnog te hoog gegrepen te zijn voor Mercedes.

Bijzonder lijstje

Antonelli's vierde plaats betekende wel het beste resultaat van een rookie sinds 2014. Toen werd Kevin Magnussen in zijn eerste race immers tweede. Sindsdien wist alleen Felipe Nasr in 2015 bij zijn debuut in de top vijf te finishen. Antonelli is daarnaast de zesde coureur in dertig jaar die in de top vijf wist te finishen tijdens zijn debuut. Naast Magnussen en Nasr kregen alleen Jacques Villeneuve (2de, 1996), Lewis Hamilton (3de, 2007) en Mark Webber (5de, 2022) dat voor elkaar.