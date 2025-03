Blunderend Ferrari wél oppermachtig bij pitstops

De Australische Grand Prix was afgelopen weekend een enorm spektakelstuk. Er gebeurde zeer veel, en de teams moesten de weerradars goed in de gaten houden. De pitstops speelden een belangrijke rol in de race, en opvallend genoeg was het team van Ferrari het snelst in de pitlane.

De regenbui in de slotfase van de Australische Grand Prix zorgde ervoor dat er chaos ontstond. Veel teams besloten hun coureurs naar binnen te halen om hun slicks te vervangen door een vers setje inters. Een aantal teams kozen ervoor om door te blijven rijden in de regen op slicks. Het was een dappere gok, maar het bleek niet de juiste gok te zijn. De Safety Car werd na twee crashes de baan opgestuurd, en de twijfelende teams maakten alsnog een pitstop.

Tactische fouten

Het team van Ferrari maakte een tactische fout door Lewis Hamilton en Charles Leclerc door te laten rijden op slicks in de regen. Toen ze hun fout hadden rechtgezet, waren ze ver teruggevallen. Leclerc en Hamilton kwamen vervolgens als achtste en tiende over de streep. Bij de pitstops zag het er heel anders uit, want Ferrari scoorde een 1-2tje in het klassement van de snelste pitstops van het weekend.

Ferrari het snelste

De pitcrew van Ferrari stuurde Leclerc na 2,32 seconden op pad met verse banden. Lewis Hamilton kon ook weer snel zijn weg vervolgen, want hij kreeg in 2,38 seconden vier nieuwe banden. Het team van Mercedes maakte in dit klassement de top drie vol voor in 2,43 de banden te verwisselen van George Russell. Racing Bulls en Haas waren ook verrassend snel, en ze wisten de top zes compleet te maken.

Het team van Red Bull Racing was in de afgelopen jaren oppermachtig in het pitstopklassement. In Australië moesten ze het hier echter doen met een zevende en een achtste plaats. Max Verstappen kreeg in 2,56 seconden nieuwe banden, terwijl zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson in 2,58 seconden nieuwe rubbers kreeg. De top tien werd in Australië compleet gemaakt door een tweede pitstop van Mercedes, en een snelle bandenwissel van Williams.