Norris prijst McLaren: "Vorig jaar hadden we deze race niet gewonnen"

Lando Norris schreef afgelopen weekend de Australische Grand Prix op zijn naam. In de regen hield hij zijn hoofd koel, en maakte McLaren geen enkele tactische fout. Norris was trots op zijn team, en stelde dat hij deze race een jaar eerder niet had gewonnen.

McLaren werd voorafgaand het seizoen gezien als de grote favoriet voor de zege. In Australië deden ze er bij de Britse renstal alles aan om hun voorsprong te bagatelliseren. In de Grand Prix bleken ze ijzersterk te zijn, en hielden ze het hoofd koel toen Max Verstappen de druk opvoerde en de regen met bakken uit de hemel kwam. Norris hield zijn zenuwen onder controle, en wist zo de eerste slag te slaan.

Verbeteringen

Na afloop gaf Norris eindelijk toe dat zijn team het sterkst is. De Brit zag dat ze hun zwakke punten hebben aangepakt, zo legde hij uit aan de Italiaanse tak van Sky: "Ik denk dat wel, met een kleine marge, de beste auto hebben. Maar niet alles draait om de auto. De zege was verdiend, want we hebben goede keuzes gemaakt als team. Vorig jaar zouden we bij deze race niet hebben gewonnen, want toen waren we niet zo goed in het maken van beslissingen als vandaag."

Voorbeelden uit het verleden

Norris wil dan ook zijn complimenten uitdelen aan het team: "Ik geef het team alle lof, want ze hebben tijdens de winter hard gewerkt om klaar te zijn voor een dag als vandaag." Vorig jaar ging het in de regen immers telkens mis: "We kwamen vorig jaar in een paar races te kort. Dat waren niet per se races waar het ging om een gegarandeerde zege, maar ik denk dit wel het geval was in Silverstone. Ik weet niet welke call we maakten, maar het was schokkend en dat hebben we geaccepteerd. Canada was geen gegarandeerde zege. George, Mercedes en Max waren snel. We hadden alleen geen sterke strategie."