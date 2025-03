De Netflix-serie 'Drive to Survive' heeft veel positieve gevolgen gehad voor de Formule 1. Toch is niet iedereen er blij mee, want ze gaan creatief om met de waarheid. In Australië liet Mercedes-teambaas Toto Wolff zich dan ook negatief uit over een opvallende scène.

In het nieuwe seizoen van Drive to Survive zat een opvallende scène over het vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes. In het desbetreffende fragment is te zien hoe Mercedes-teambaas Toto Wolff op zijn balkon praat met zijn vrouw Susie over de opvolging van Hamilton. Meerdere namen worden genoemd, waarna Wolff lijkt te suggereren dat hij door een afspraak met Hamilton niet met Max Verstappen mag praten.

Misleidend

Tijdens het raceweekend in Australië liet Wolff weten dat er weer creatief is geknipt en geplakt. Zuchtend legde hij dit uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Je moet Drive to Survive altijd met een korreltje zout nemen. Ik heb nu drie afleveringen gezien en op sommige momenten moest ik me echt inhouden, zeker als je jezelf op de televisie ziet met een aantal verhalen. Sommige dingen zijn een beetje misleidend gepresenteerd. Netflix heeft absoluut wat creatieve vrijheid gebruikt. Ik heb Lewis namelijk beloofd dat ik met niemand zou spreken."

Creatieve storytelling

Onder meer Max Verstappen was in het verleden vaker kritisch op Netflix. Wolff vindt de werkwijze van Netflix niet storend, maar hij stelt wel dat er een ander verhaal wordt bedacht: "Op het circuit kost het weinig moeite, omdat ze je een microfoon geven. Daar gaan ze goed mee om. Als je vraagt of ze de microfoon weg willen doen, dan respecteren ze dat. Alleen sommige gesprekken die ze vastleggen zijn wel gebeurd, maar dat reconstrueren ze vervolgens op een bepaalde manier. Als je het later ziet, moet je je echt inhouden. Ze hebben een creatieve manier van storytelling."

Afspraken met Hamilton

Wolff komt vervolgens terug op het fragment waar hij over zijn belofte aan Hamilton praat. De Oostenrijkse teambaas legt uit hoe het zit: "Om bij dat ene voorbeeld te blijven, wat ik echt heb gezegd is dat ik met geen enkele coureur zou spreken, totdat de situatie met Lewis volledig was afgesloten. Maar door de manier waarop ze het hebben gemonteerd, lijkt het net alsof ik Lewis heb beloofd dat ik helemaal niet meer met de Verstappens zou praten."