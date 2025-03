Lando Norris wist vandaag de Australische Grand Prix op zijn naam te schrijven. De Britse McLaren-coureur moest zijn positie in de slotfase verdedigen ten opzichte van Max Verstappen. Hij had het zwaar, maar volgens teambaas Andrea Stella kwam dat door het feit dat hij zijn MCL39 had beschadigd.

Norris begon sterk aan de race. Hij hield zijn hoofd koel bij de start en de daaropvolgende herstarts, en hij wist de koppositie simpel in handen te houden. Toen het in de slotfase begon te regenen, schoof hij echter van de baan. Hij knalde hard door het grind, en achter hem spinde ook zijn teamgenoot Lando Norris van de baan. Norris moest het in de slotfase opnemen tegen Verstappen, en de Nederlander wist enigszins eenvoudig het gat te dichten.

Beschadigde vloer

Het feit dat Verstappen zo dicht bij wist te komen, zorgde voor vragen. Volgens McLaren had dit echter niet te maken met de snelheid van de Red Bull. Teambaas Andrea Stella legt aan PlanetF1 uit wat er aan de hand was: "Eén probleem dat we hadden in de laatste paar rondjes, was dat Lando zijn vloer flink had beschadigd. Hij verloor dus, ik heb de cijfers nog niet gezien, veel aerodynamische performance. Dit zorgde ervoor dat hij niet kon profiteren van de volledige snelheid van de auto."

Strijd spannender dan verwacht

Stella is ook van mening dat Norris zonder de problemen simpel had kunnen wegrijden bij Verstappen. De Italiaan doet daar ook niet heel geheimzinnig over: "Ik denk dat de situatie spannender werd dan het had moeten zijn, omdat de auto van Lando beschadigd was geraakt. Ik denk dat je bij Oscar echt kon zien hoe sterk de auto was, in de overgebleven tijd in de slotfase wist hij drie of vier posities goed te maken." Als er geen schade was zou het er volgens Stella anders uit hebben gezien: "Ik denk dat het onder normale omstandigheden niet zo moeilijk was geweest voor Lando."