Max Verstappen en George Russell zorgden eind vorig jaar voor de nodige ophef. De twee coureurs maakten felle ruzie, en ze gooiden met verbale modder naar elkaar. Vandaag stonden ze allebei op het podium in Australië, en ze lijken de strijdbijl te hebben begraven.

Verstappen en Russell kregen tijdens het raceweekend in Qatar in 2024 ruzie met elkaar. Het begon allemaal met een dubieuze gridstraf van één positie die Verstappen ontving voor het blokkeren van Russell in de kwalificatie. Verstappen was niet blij met de manier waarop Russell zich gedroeg tijdens het gesprek met de stewards. Hij stelde na de door hem gewonnen Grand Prix dat hij geen respect meer had voor Russell.

Samen naar het podium

De Brit sloeg daarna terug door Verstappen te omschrijven als een pestkop. Dit jaar deelde Russell nog een aantal keren een sneertje uit, en mensen waren dan ook wat er zou gebeuren in Melbourne. Verstappen kwam vandaag namelijk als tweede over de streep, één plekje voor Russell. Samen met Lando Norris mochten ze dan ook naar het podium, en even later moesten ze zich ook samen melden in de perszaal. Daar leken ze weer goed met elkaar om te gaan.

Grappende Verstappen

Ze moesten eventjes wachten voordat de persconferentie van start kon gaan. Norris kwam namelijk iets later binnen, waardoor Verstappen en Russell de tijd moesten doden. Ze maakten even een babbeltje en dat viel op. Tijdens de persconferentie werden ze dan ook gevraagd of ze weer door één deur kunnen. Verstappen begon met een grijns: "Nee, het is nog steeds shockerend slecht!" Na een grapje van Norris werd Verstappen iets serieuzer: "Ja, ik bedoel, het is helemaal in orde. Helemaal goed."

Russell zag het allemaal lachend aan. De strijdbijl lijkt te zijn begraven, en na het grapje van Verstappen moest hij zelf ook met een reactie komen op de vraag. De Mercedes-coureur sloot zich aan bij het antwoord van Verstappen, en hij was kortaf: "Ja, wat hij zei!" Met deze opvallende vraag werd de persconferentie van de FIA ook afgesloten.